Segundo día de la Fase 1, con mucha circulación y largas colas en los bancos

En el segundo día de vigencia de la Fase 1 del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en la provincia, la imagen del centro de la ciudad fue totalmente diferente a la del lunes, cuando por el feriado provincial se observó un mínimo movimiento. Ayer, con la apertura de casi todos los comercios, más la actividad bancaria, se observó una importante cantidad de gente, sobre todo por las enormes colas que hubo en los bancos y algunos locales que brindan el servicio de cobro de servicios.

A diferencia de las anteriores oportunidades en que Catamarca estuvo en Fase 1, en esta ocasión, el Gobierno permitió el funcionamiento de los comercios en general, siempre y cuando cumplan con los protocolos establecidos para evitar contagios de Covid-19. En este sentido, el titular de la Unión Comercial de Catamarca, Alejandro Segli, explicó que el lunes, “muchos comercios abrieron y otros prefirieron no hacerlo porque no estaba claro. Se habían generado dudas, que se fueron aclarando durante el día y hoy (por ayer), ya con la información clara, abrieron todos”.

Segli consideró que se trata de una “Fase 1 rara, distinta. Por eso, y esto no es una crítica, creemos que lo mejor hubiese sido seguir en Fase 2, limitando algunas actividades. El volver a la Fase 1 dio lugar a muchas dudas que, afortunadamente, ya fueron aclaradas”.

En tanto, que los bares y restoranes solo permanecieron para la venta o delivery, pero sin poder recibir clientes que permanezcan en los locales. Sobre dicha restricción, el secretario general de UTHGRA, Juan Carlos Rojas, criticó a los propietarios de los bares en la ciudad que no respetaron el protocolo sanitario establecido por el COE provincial y afirmó que hubo un “abuso” por parte de ellos, lo que derivó en “reacciones que perjudicaron a todo el sector”.