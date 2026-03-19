Argentina evalúa un eventual apoyo militar a Estados Unidos en el conflicto con Irán

En medio del conflicto en Medio Oriente que tiene como protagonistas a Estados Unidos e Irán, el Gobierno encabezado por Javier Milei se encuentra evaluando la posibilidad de brindar apoyo militar a su aliado, el expresidente estadounidense Donald Trump, en caso de que la situación lo requiera.

El conflicto, que también involucra a Israel, ha generado repercusiones globales y obliga a distintos países a definir su posicionamiento estratégico. En este contexto, la Argentina no ha permanecido al margen del debate y comienza a delinear señales concretas sobre su alineamiento internacional.

Declaraciones oficiales que marcan una postura

El canciller Pablo Quirno no descartó este miércoles la posibilidad de que el país envíe buques de la Armada en apoyo a las acciones militares de Estados Unidos e Israel.

En declaraciones televisivas, el ministro de Relaciones Exteriores fue enfático al señalar:

"En la medida que lo necesite, está claro de qué lado vamos a estar"

Si bien Quirno calificó como "rumores" las versiones que circularon en las últimas horas sobre un eventual envío de embarcaciones, su postura dejó abierta la puerta a esa alternativa. La ambigüedad en sus palabras refleja tanto cautela diplomática como una clara orientación política.

La línea oficial se refuerza

Los dichos del canciller no fueron aislados. Se sumaron a las declaraciones del secretario de Comunicación, Javier Lanari, quien explicitó aún más el nivel de compromiso que la Argentina estaría dispuesta a asumir.

En diálogo con el diario español El Mundo, Lanari afirmó:

"Si lo solicitara Estados Unidos, sí. Cualquier ayuda que ellos consideren, se dará"

Consultado específicamente sobre la posibilidad de enviar tropas a Medio Oriente, el funcionario no introdujo matices ni restricciones, reforzando la idea de una disponibilidad total frente a un eventual pedido estadounidense.

Entre los rumores y la estrategia

Las versiones sobre el envío de buques de la Armada argentina constituyen, según el propio Gobierno, información no confirmada. Sin embargo, el hecho de que no hayan sido desmentidas categóricamente sugiere que forman parte de un escenario posible dentro del análisis oficial.

En este marco, se destacan algunos puntos clave:

No hay confirmación oficial del envío de unidades navales.

Las declaraciones no descartan la medida, lo que mantiene vigente la hipótesis.

El apoyo no se limita a lo simbólico, pudiendo incluir recursos militares concretos.

La decisión dependería de un pedido explícito de Estados Unidos.

Alineamiento internacional en definición

Las expresiones tanto de Quirno como de Lanari configuran un mensaje político claro: la Argentina se posiciona como un aliado dispuesto a respaldar a Estados Unidos en un escenario de conflicto internacional.

La frase del canciller —"está claro de qué lado vamos a estar"— sintetiza el enfoque del Gobierno en materia de política exterior, mientras que la afirmación de Lanari —"cualquier ayuda que ellos consideren, se dará"— amplía el alcance de ese compromiso.

Ambas declaraciones, en conjunto, delinean un posible giro hacia una participación más activa en escenarios internacionales, incluso en el plano militar, en función de las alianzas estratégicas definidas por la actual administración.