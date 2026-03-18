Catamarca y TRANSNOA avanzan para construir una obra clave del sistema eléctrico

El ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, y director de TRANSNOA, Eduardo Niederle, encabezó una reunión con autoridades de la empresa con el objetivo de avanzar en alternativas de financiamiento para la obra de la Estación Transformadora Las Rejas, considerada una infraestructura esencial para el fortalecimiento del sistema eléctrico provincial.

El encuentro se inscribe en una estrategia más amplia del Ministerio orientada a consolidar inversiones en infraestructura energética que permitan sostener el crecimiento de la demanda y mejorar la calidad del servicio. En este contexto, el proyecto de Las Rejas aparece como una pieza fundamental dentro del entramado energético del Valle Central catamarqueño.

Detalles técnicos de una obra estratégica

El proyecto contempla una serie de intervenciones técnicas de alto impacto para el sistema eléctrico. Entre sus principales características se destacan:

Extensión de la línea de Alta Tensión actualmente operativa.

Nuevo tramo de 4,2 kilómetros en 132 kV.

Conexión desde la zona sur de la ciudad Capital, específicamente en el barrio Valle Chico, hasta el sector de Las Rejas.

Ubicación en inmediaciones de la Ruta Provincial Nº4.

Construcción de una Estación Transformadora con capacidad de 30 MVA.

Estos componentes configuran una obra de gran envergadura, diseñada no solo para ampliar la capacidad de transporte de energía, sino también para optimizar la distribución y mejorar la resiliencia del sistema eléctrico.

Impacto en el sistema energético del Valle Central

Uno de los principales objetivos de esta infraestructura es aliviar la demanda de abastecimiento eléctrico que actualmente recae sobre la Estación Transformadora 9 de Julio, también operada por TRANSNOA. Esta situación ha generado una presión creciente sobre el sistema, producto del desarrollo urbano y el incremento sostenido del consumo energético.

Con la entrada en funcionamiento de la nueva estación, se espera:

Mejorar la capacidad de servicio del sistema eléctrico.

Incrementar la estabilidad energética en la región.

Reducir riesgos asociados a sobrecargas.

El impacto de la obra no se limita a la resolución de problemas actuales, sino que también apunta a anticiparse a escenarios futuros de mayor demanda, consolidando una red más robusta y eficiente.

Optimización del servicio y beneficios para los usuarios

La nueva infraestructura permitirá optimizar la distribución eléctrica hacia el centro y norte de la ciudad Capital, lo que se traducirá en mejoras concretas para los usuarios. Entre los beneficios más relevantes se destacan:

Reducción en la extensión de los distribuidores eléctricos, lo que mejora la eficiencia del sistema.

Disminución de los tiempos de respuesta ante fallas.

Mayor agilidad en la ejecución de tareas de mantenimiento.

Estos avances tienen un impacto directo en la calidad del servicio, contribuyendo a una provisión más segura, estable y confiable de energía eléctrica.

Proyección regional y desarrollo integral

El alcance del proyecto trasciende los límites de la ciudad Capital. La obra también beneficiará a los departamentos del Valle Central, acompañando el crecimiento de la demanda energética en toda la región.

En este sentido, la Estación Transformadora Las Rejas se posiciona como un motor para:

El desarrollo urbano, al garantizar infraestructura acorde a la expansión de la ciudad.

El crecimiento productivo, facilitando condiciones energéticas adecuadas para la actividad económica.

El progreso social, al mejorar el acceso y la calidad del servicio eléctrico.

La obra, por lo tanto, no solo responde a necesidades técnicas, sino que se inscribe en una visión integral del desarrollo territorial.

Desde el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente se destacó la importancia de continuar articulando con los distintos actores del sistema eléctrico nacional. Esta coordinación resulta clave para impulsar obras de infraestructura que, como la de Las Rejas, requieren no solo planificación técnica, sino también esquemas de financiamiento viables y sostenibles.