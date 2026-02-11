Senado: comenzó el debate por la reforma laboral y se espera una maratónica sesión

El oficialismo logró reunir el quórum en el Senado y se prepara para debatir la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Desde La Libertad Avanza aseguraron que cuentan con los votos necesarios para otorgarle media sanción al proyecto, luego de introducir 28 modificaciones clave para garantizar apoyos.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la UCR, el PRO, el Frente Cívico, el Frente de la Concordia, Despierta Chubut, entre otros bloques aliados. En paralelo, gremios y organizaciones sindicales anunciaron movilizaciones hacia el Congreso en rechazo a la propuesta.

En el arranque de la sesión, Patricia Bullrich defendió la reforma laboral: "Es una ley trascendente". La jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta afirmó que el proyecto busca terminar con la "extrema judicialización del sistema del trabajo".

La exministra de Seguridad planteó: "Estamos votando una ley muy importante, una ley trascendente, para adecuar normas laborales, equilibrar un sistema desequilibrado y trabajar en torno a problemas que se agravan con el paso del tiempo, como la extrema judicialización del sistema".

Luego la senadora publicó en su cuenta de X: "Presidente Javier Milei, ya estamos tratando la modernización laboral en el Senado. Es hoy".

El Gobierno defendió los cambios y ratificó baja de impuestos

En medio de cuestionamientos por la eliminación del capítulo del Impuesto a las Ganancias del texto original, el Gobierno salió a ratificar su compromiso de reducir la carga tributaria.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la política impositiva de la gestión y reconoció que aún existen tributos "altos y distorsivos". A través de su cuenta de X, aseguró:

"No solo bajamos impuestos (por el equivalente a 2,5% del PBI). También bajamos la inflación, la pobreza, la indigencia, la inseguridad, los piquetes y las regulaciones. Es decir, todo lo que dijimos que íbamos a hacer y por lo que la gente nos votó. Ah, y efectivamente, queremos seguir bajando impuestos, porque todavía son altos y distorsivos".

El debate comenzó a las 11 en la Cámara Alta, en una sesión que se anticipa extensa y con fuerte tensión política dentro y fuera del Congreso.

Javier Milei sigue la sesión por la reforma laboral desde Olivos y envió a funcionarios clave al Senado

Javier Milei seguirá desde la quinta de Olivos la sesión del Senado en la que el oficialismo busca darle media sanción a la reforma laboral. El presidente no tiene agenda prevista afuera de la residencia presidencial y mantendrá contacto con los integrantes de la mesa política que se trasladarán al Senado.

Se trata del ministro del Interior, Diego Santilli, del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, que trabajan en conjunto con la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich. En Nación mantienen la postura de que cuentan con el respaldo de 44 senadores para la sesión de hoy.