Senado: media sanción a la creación de los Espacios E.C.O. para adolescentes

La Cámara de Senadores de Catamarca celebró este jueves su 12° Sesión Ordinaria, presidida por el presidente provisorio del Cuerpo, senador Ramón Figueroa Castellanos, oportunidad en la que se aprobaron diversas iniciativas legislativas relacionadas con la salud mental, la prevención, la infraestructura comunitaria y el reconocimiento a instituciones y personalidades de la provincia.

Entre los temas más relevantes de la jornada se destacó la aprobación con media sanción del proyecto de ley presentado por la senadora María Elena Lagoria, que propone la creación de los Espacios de Escucha, Contención y Orientación para Adolescentes (E.C.O.), una iniciativa destinada a fortalecer el acceso de los jóvenes a dispositivos de acompañamiento integral.

Además, el Senado dio curso a proyectos de resolución dirigidos al Poder Ejecutivo Provincial, aprobó declaraciones de interés parlamentario y entregó un reconocimiento institucional a una delegación oficial del Gobierno Regional de La Libertad, de la República del Perú.

Espacios E.C.O.

El principal proyecto tratado durante la sesión fue la iniciativa impulsada por la senadora María Elena Lagoria, que obtuvo media sanción y fue girada a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.

La propuesta contempla la creación de los Espacios de Escucha, Contención y Orientación para Adolescentes (E.C.O.), destinados a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de jóvenes de entre 13 y 18 años mediante dispositivos interdisciplinarios de acompañamiento, contención e información.

De acuerdo con el texto aprobado, estos espacios funcionarán como ámbitos confidenciales y seguros, orientados a promover el bienestar integral de los adolescentes, facilitar el acceso a la salud y prevenir conductas de riesgo.

La iniciativa establece que cada Espacio E.C.O. deberá contar, como mínimo, con un equipo integrado por:

Profesionales de psicología.

Profesionales de trabajo social.

Profesionales de medicina clínica o pediatría.

Agentes de salud o acompañantes terapéuticos con formación en adolescencia.

Los fundamentos de la iniciativa

Durante la fundamentación del proyecto, María Elena Lagoria señaló que los adolescentes enfrentan múltiples barreras para acceder a los servicios de salud y a la información.

Entre esas dificultades mencionó las restricciones existentes, la falta de confidencialidad, los obstáculos económicos, las distancias y los prejuicios, factores que, según indicó, muchas veces limitan el acceso oportuno a la atención que requieren.

La legisladora sostuvo además que la creación de los Espacios E.C.O. responde a la necesidad de implementar políticas públicas de promoción y prevención con un enfoque integral, respetando la Convención sobre los Derechos del Niño y priorizando estrategias no farmacológicas para el cuidado de la salud mental.

En ese marco, remarcó que estos ámbitos ofrecerán escucha activa, orientación y contención, favoreciendo el desarrollo personal y social de los adolescentes mediante un trabajo interdisciplinario.

Asimismo, destacó que la propuesta busca garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios de acompañamiento sin discriminación, especialmente para aquellos adolescentes que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad debido a la falta de cobertura médica u otras condiciones sociales.

En sus fundamentos también recordó que la adolescencia constituye una etapa de crecimiento y transformación en la que la exposición a situaciones de violencia, desigualdad o maltrato incrementa el riesgo de padecer problemas de salud mental, razón por la cual consideró necesario fortalecer políticas públicas orientadas a este grupo etario y garantizar el acceso a servicios de salud mental, orientación vocacional y acompañamiento integral.

Pedidos al Poder Ejecutivo

Durante la misma sesión, el Senado aprobó dos proyectos de resolución presentados por la senadora Carolina Casas, mediante los cuales se solicita al Poder Ejecutivo Provincial avanzar con distintas obras e iniciativas para el departamento Pomán.

Los proyectos aprobados solicitan:

Realizar los estudios necesarios para la construcción de una sala velatoria en la localidad de Rincón.

Avanzar con la instalación de un Sistema de Alerta Temprana en las cuencas altas de los ríos de Siján y Rincón.

Respecto de la primera iniciativa, Casas explicó que la comunidad de Rincón carece actualmente de una sala velatoria, situación que obliga a las familias a realizar los velatorios en sus propios domicilios, generando dificultades, especialmente para los hogares de menores recursos.

La legisladora agregó que se trata de un pedido histórico de los vecinos y sostuvo que esa necesidad adquiere mayor importancia debido al crecimiento demográfico registrado en la localidad durante los últimos años.

En relación con el sistema de alerta temprana, indicó que su implementación resulta prioritaria para reducir los riesgos derivados de las intensas lluvias y las crecidas repentinas de los ríos que afectan periódicamente a Siján y Rincón.

La iniciativa busca fortalecer la capacidad de respuesta frente a emergencias mediante herramientas de monitoreo, sistemas eficientes de comunicación y programas de capacitación destinados tanto a la comunidad como a los organismos competentes.

Declaraciones de interés parlamentario

En el tramo final de la sesión, el Senado aprobó diversos proyectos de declaración de interés impulsados por las y los senadores Guillermo Ferreyra, Mario Gershani, Belén Menecier y Augusto Ojeda.

Las declaraciones aprobadas distinguen:

La trayectoria laboral de José Eugenio Centurión , histórico trabajador vinculado al funcionamiento y preservación del sistema hídrico del Dique Las Pirquitas .

, histórico trabajador vinculado al funcionamiento y preservación del sistema hídrico del . El 10° aniversario de "Pasión Chacarera Deportiva" , que se conmemorará el próximo 8 de agosto .

, que se conmemorará el próximo . El 120° aniversario de la Escuela Primaria N° 212 "Provincia de Tierra del Fuego" , ubicada en la localidad de Amadores , departamento Paclín .

, ubicada en la localidad de , departamento . El 54° aniversario del Hospital Dr. Francisco Hurtado de El Alto, que celebrará un nuevo aniversario el próximo 12 de agosto.

Reconocimiento a la Misión Técnica en Catamarca

En el marco de la sesión, y en virtud del Decreto 108/26, la Cámara de Senadores también entregó el documento legislativo que declara de Interés Parlamentario, Institucional y Regional a la "Misión Técnica en Catamarca", desarrollada dentro del proyecto binacional "Conectando Territorios: Fortalecimiento de la Gestión de la Cooperación Internacional en Catamarca (Argentina) Mediante Mecanismos de Innovación y Articulación Multiactor".

La declaración expresa un especial beneplácito y una cordial bienvenida a la delegación oficial del Gobierno Regional de La Libertad, de la República del Perú, encabezada por la vicegobernadora regional, Dra. Joana del Rosario Cabrera Pimentel, y por el gerente regional de Cooperación Técnica, Julio Chumacero, quienes visitan institucionalmente la provincia en el marco de esta iniciativa de cooperación internacional.