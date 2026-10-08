Senado: media sanción para la Mesa Multisectorial para prevenir riesgos climáticos

La Cámara de Senadores de Catamarca llevó adelante este jueves su 21° Sesión Ordinaria, jornada durante la cual el Pleno dio media sanción a una iniciativa vinculada con la prevención y la gestión integral del riesgo ante fenómenos climáticos.

La sesión fue encabezada por la vicepresidenta del Cuerpo, senadora Romina Williams, y tuvo además entre sus principales resoluciones el acompañamiento de pedidos dirigidos al Poder Ejecutivo Provincial y la aprobación de diversas declaraciones de Interés Parlamentario, Educativo, Cultural y Social.

Uno de los principales proyectos tratados fue impulsado por la senadora Soledad Blas y propone la creación de una Mesa Multisectorial de Diálogo Permanente de Acción para la Prevención y Gestión de Riesgo Integral para la Protección Civil y ante Fenómenos Climáticos, en el ámbito de la provincia de Catamarca. El proyecto obtuvo media sanción y fue girado a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.

Fortalecer la prevención ante fenómenos climáticos

De acuerdo con el articulado de la iniciativa, la Mesa Multisectorial será concebida como un órgano consultivo y de coordinación interinstitucional, destinado a consolidar un ámbito permanente de concertación y cooperación. El objetivo central es fortalecer las políticas públicas ambientales desde una perspectiva de largo plazo, procurando que las acciones vinculadas con el cambio climático y los fenómenos naturales puedan desarrollarse de manera preventiva, coordinada, inclusiva y sostenible, en beneficio de toda la población catamarqueña.

En los fundamentos del proyecto, Soledad Blas explicó que la propuesta "busca constituir un ámbito permanente de intercambio, planificación y articulación institucional destinado a fortalecer la capacidad de la Provincia para prevenir, mitigar y responder ante los impactos de fenómenos naturales y climáticos".

La legisladora también detalló las herramientas que podría favorecer la creación de este espacio:

Generar diagnósticos compartidos.

Promover estrategias de adaptación y resiliencia.

Impulsar la participación ciudadana.

Fortalecer los sistemas de alerta temprana.

Optimizar la coordinación entre jurisdicciones.

Facilitar el acceso a programas de cooperación y financiamiento nacional e internacional.

Blas sostuvo además que la iniciativa contribuirá a consolidar "una política pública transversal, basada en criterios científicos, técnicos y participativos".

Según los fundamentos expuestos, esa política estará orientada a proteger la vida de las personas, preservar los recursos naturales, fortalecer las economías regionales y garantizar un desarrollo sostenible para las generaciones presentes y futuras.

Bicisendas para mejorar la seguridad vial en Pomán

Otro de los ejes abordados durante la jornada estuvo relacionado con la seguridad vial de ciclistas y peatones en el departamento Pomán. Por iniciativa de la senadora Carolina Casas, el Pleno acompañó dos proyectos de resolución mediante los cuales se solicita al Poder Ejecutivo Provincial avanzar en estudios y, posteriormente, en la concreción de obras destinadas a mejorar las condiciones de circulación.

El primero de los pedidos contempla la elaboración del proyecto y posterior construcción de una bicisenda que vincule la localidad de El Pajonal con la Villa de Pomán. El segundo solicita la realización de un estudio técnico para una bicisenda entre Siján y Saujil, dentro del corredor de la Ruta Provincial N° 46.

Ambas iniciativas tienen como finalidad generar condiciones más seguras para las personas que se trasladan cotidianamente entre esas comunidades, con especial atención en la protección de la vida y la integridad de ciclistas y peatones.

"En ambos casos, hablamos de recorridos que forman parte de la vida cotidiana de nuestro departamento. Detrás de cada traslado hay una persona, una familia y una necesidad. Nuestra responsabilidad es impulsar condiciones que permitan llegar al destino con mayor seguridad", manifestó Carolina Casas.

La representante de Pomán explicó además que los estudios solicitados deberán considerar diferentes aspectos técnicos antes de definir las características de las obras.

Entre ellos se encuentran:

El flujo vehicular.

La circulación de ciclistas y peatones.

Las condiciones del terreno.

La disponibilidad de espacio.

Casas remarcó que la definición de los trazados y las soluciones constructivas deberá quedar en manos de los organismos técnicos competentes, con el objetivo de procurar una conexión continua y segura y prestar especial atención a los accesos y cruces.

Reconocimientos al patrimonio histórico y cultural

La 21° Sesión Ordinaria también incluyó una serie de proyectos de declaración promovidos por las y los senadores Guillermo Ferreyra, Mario Gershani, María Elena Lagoria, Belén Menecier, Débora Romero, Soledad Blas y Félix Jerez.

En este marco, el Senado declaró de Interés Parlamentario, Educativo y Cultural el trabajo de investigación denominado "Dique Las Pirquitas (Presa de Materiales Sueltos) - Fray Mamerto Esquiú. Informe sobre sus valores históricos, paisajísticos, arquitectónicos y culturales". La declaración contempla así las distintas dimensiones abordadas por la investigación, vinculadas con el patrimonio histórico, paisajístico, arquitectónico y cultural del Dique Las Pirquitas.

También fue declarada de Interés Parlamentario y Cultural la trayectoria de más de tres décadas de Emilio Horacio Vázquez Olivera, conocido afectuosamente como "Pikín".

El reconocimiento destaca su labor como músico, poeta y referente de la cultura chacarera, además de su permanente aporte a la preservación y difusión de la identidad de Valle Viejo y de la provincia de Catamarca.

Historia, educación y participación estudiantil

Dentro de las declaraciones aprobadas, el Senado otorgó Interés Parlamentario, Educativo, Social y Cultural a las Jornadas de Historia y Genealogía de Yokavil y los Valles Calchaquíes "Sra. Inés Peña Guzmán", que se realizarán los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2026 en la ciudad de Santa María.

Asimismo, se declaró de Interés Educativo, Parlamentario y Social la destacada participación y representación de los estudiantes de la Escuela Agroganadera Fray Vicente Alcaraz, de la localidad de La Merced, departamento Paclín, en las "Ovinpiadas Regionales NOA-Cuyo Norte", además de su participación en las instancias nacional y sudamericana 2026.

El reconocimiento pone en valor la participación de los estudiantes de esa institución en las distintas etapas de la competencia.

Patrimonio religioso y aniversarios institucionales

El Pleno también declaró de Interés Parlamentario, Cultural, Turístico, Religioso y Comunitario la puesta en valor y recuperación integral del Oratorio Virgen del Valle.

El espacio está ubicado en la intersección de la avenida Presidente Perón y el trazado urbano de la Ruta Nacional N° 157, dentro del Paseo de Turismo de la ciudad de Recreo, departamento La Paz. A su vez, el Senado declaró de Interés Parlamentario el 63° aniversario del Concejo Deliberante de la ciudad de Belén, departamento homónimo, cuya conmemoración tiene lugar el 7 de octubre de 2026.

La sesión incorporó de esta manera reconocimientos vinculados con el patrimonio religioso, turístico y comunitario, junto con la valoración de una fecha significativa para la institucionalidad de Belén.