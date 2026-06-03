Senado: nuevas entrevistas a postulantes para cubrir cargos en el Poder Judicial

La Cámara de Senadores de Catamarca avanzó en una nueva etapa del proceso de evaluación de postulantes propuestos para ocupar cargos dentro del Poder Judicial de la provincia. En ese marco, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes llevó adelante una reunión ampliada al conjunto de las y los legisladores con el objetivo de continuar el tratamiento de los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial.

La actividad estuvo encabezada por la presidenta de la comisión, la senadora María Elena Lagoria, y se desarrolló en el marco de las atribuciones que la Constitución provincial confiere al Senado para intervenir en los procesos de designación de magistrados y funcionarios judiciales.

La reunión constituyó una nueva instancia dentro del procedimiento legislativo destinado a analizar los antecedentes, la formación y las condiciones de quienes aspiran a desempeñar funciones en distintos organismos de la Justicia provincial.

Entrevistas personales

Durante el encuentro se realizaron las entrevistas personales correspondientes a los profesionales postulados, una etapa contemplada dentro del proceso de evaluación legislativa de los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo.

Estas entrevistas forman parte de un mecanismo institucional que permite a las y los senadores profundizar el conocimiento sobre las candidaturas propuestas antes de emitir opinión respecto de los acuerdos requeridos para las designaciones.

En esta oportunidad, los legisladores formularon consultas vinculadas a diferentes aspectos de la trayectoria profesional de los postulantes. Los intercambios estuvieron orientados a conocer en detalle la formación académica, la experiencia acumulada en el ámbito judicial y los criterios que cada candidato considera relevantes para el desempeño de las funciones a las que aspira.

La instancia permitió avanzar en el análisis individual de cada propuesta, en un proceso que contempla la revisión de antecedentes y la valoración de las capacidades profesionales de quienes podrían asumir responsabilidades dentro de la estructura judicial provincial.

Los profesionales entrevistados

Durante la reunión fueron entrevistados tres profesionales propuestos para cubrir cargos en distintas áreas del Poder Judicial. La primera exposición correspondió a la Dra. Victoria del Carmen Villanueva, postulada para desempeñarse como Defensora de Primera Instancia General para la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia.

Posteriormente fue entrevistado el Dr. Facundo del Valle Moreno Robles, propuesto para ocupar el cargo de Defensor de Primera Instancia en lo Penal para la Primera Circunscripción Judicial.

También participó de la jornada el Dr. Carlos Horacio Brizuela, quien fue postulado para desempeñarse como Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos para la Primera Circunscripción Judicial.

Cada uno de los aspirantes respondió consultas realizadas por las y los integrantes del cuerpo legislativo, en una dinámica orientada a profundizar el análisis de las candidaturas elevadas para consideración del Senado.

Participación de los legisladores

Además de la presidenta de la comisión, participaron de la reunión las y los senadores que integran el cuerpo legislativo y que fueron convocados para formar parte de esta instancia ampliada de evaluación.

Tomaron parte del encuentro:

María Elena Lagoria , presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.

, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. Ramón Figueroa Castellanos .

. Mario Gershani .

. Horacio Gutiérrez .

. Rodolfo Santillán .

. Félix Jerez .

. Carolina Casas .

. Débora Romero .

. Augusto Ojeda .

. Romina Williams .

. Belén Menecier .

. Eliana Soriano.

La participación de las y los legisladores permitió ampliar el intercambio con los postulantes y abordar distintos aspectos vinculados a las responsabilidades inherentes a los cargos judiciales para los que fueron propuestos.

La actividad desarrollada se enmarca dentro de las atribuciones constitucionales que corresponden a la Cámara de Senadores en materia de designación de magistrados y funcionarios judiciales.