Jalil sobre Milei y la Fiesta del Poncho: "Nosotros invitamos a todos"

El gobernador Raúl Jalil realizó un repaso de distintos temas de gestión provincial y nacional, entre ellos la situación de la coparticipación, los proyectos de infraestructura para el Norte Grande, la realidad del sistema de salud provincial y las perspectivas económicas vinculadas a la recaudación y las regalías mineras.

En contacto con la prensa, el mandatario provincial se refirió en primer término al encuentro desarrollado este martes entre los gobernadores del Norte Grande y el ministro del Interior, Diego Santilli. La reunión contó con la participación de los diez mandatarios de la región y tuvo lugar en el ámbito del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Según explicó el primer mandatario provincial, el encuentro permitió avanzar en el análisis de una agenda de desarrollo que viene siendo trabajada desde hace varios años junto al organismo federal.

"Fue una buena reunión donde estuvieron los 10 gobernadores en el CFI, que viene trabajando hace tiempo en un plan con todos los ministerios de todas las provincias, un plan de obras", señaló. El gobernador destacó que durante el encuentro se expuso ante el funcionario nacional la necesidad de continuar impulsando infraestructura estratégica para el crecimiento del norte argentino.

En ese sentido, explicó que se trata de una planificación que se viene desarrollando desde hace cinco años junto al Consejo Federal de Inversiones y que involucra a todas las jurisdicciones de la región.

La infraestructura vial como uno de los ejes principales

Entre los temas abordados por Jalil apareció con especial relevancia la situación de las rutas nacionales y los proyectos que actualmente se encuentran bajo análisis entre la Provincia y organismos nacionales. Al ser consultado sobre el plan de obras viales, el gobernador indicó que el ministro de Infraestructura, Juan Marchetti, mantuvo recientemente una reunión con autoridades del área de Transporte para coordinar acciones vinculadas a Vialidad.

Según explicó, existen concesiones que actualmente están siendo impulsadas por el Gobierno Nacional y que forman parte de las evaluaciones en marcha.

"Estamos coordinando con Vialidad ese tema. Hay ciertas concesiones que está entregando el Gobierno Nacional", manifestó. Dentro de ese esquema, Jalil mencionó específicamente la necesidad de avanzar en trabajos relacionados con la Ruta Nacional 38, una de las vías de comunicación más importantes para la provincia.

Asimismo, brindó detalles sobre la situación de la Ruta Nacional 157, respecto de la cual se esperan definiciones en los próximos días.

Entre los puntos señalados por el gobernador se destacan:

• Coordinación de acciones con Vialidad.

• Reuniones entre la Provincia y el área de Transporte.

• Análisis de concesiones impulsadas por el Gobierno Nacional.

• Necesidad de avanzar sobre la Ruta Nacional 38.

• Posible concesión nacional de la Ruta Nacional 157.

• Seguimiento de la situación de las rutas nacionales 38 y 60.

Jalil indicó que recibió información que señala que la Ruta 157 podría pasar a convertirse en una ruta concesionada por la Nación, mientras que para la Provincia continuarían siendo prioritarias las rutas 38 y 60.

El debate sobre el sistema de coseguros médicos

Otro de los temas abordados por el mandatario fue la situación vinculada a los coseguros médicos y las conversaciones que actualmente mantiene el Gobierno provincial con las entidades representativas del sector.

Jalil explicó que existe un trabajo conjunto con el Colegio Médico y que la propuesta surgió a partir de planteos realizados por algunos sectores sindicales. Según detalló, la iniciativa contempla la posibilidad de incrementar parcialmente los aportes de la Provincia y también los aportes de los afiliados.

No obstante, aclaró que todavía se aguarda una respuesta formal tanto del Colegio Médico como del Círculo Médico antes de avanzar con una propuesta definitiva.

"Calculamos que la semana que viene vamos a tener un proyecto que se debata", sostuvo.

El gobernador explicó que la idea contempla distintos aspectos relacionados con el financiamiento y funcionamiento del sistema.

Coparticipación, recaudación y recuperación de recursos

En materia económica, Jalil también realizó una evaluación de la evolución reciente de los recursos provinciales y de los principales indicadores vinculados a la coparticipación. Según indicó, durante el último mes se registró una mejora en la recaudación proveniente del Impuesto a las Ganancias, luego de nueve meses de comportamiento menos favorable.

"El mes pasado, después de nueve meses, ha mejorado el impuesto a la ganancia", afirmó. Al mismo tiempo, señaló que el IVA presenta una situación diferente, ya que mostró una caída respecto de otros períodos.

Pese a ello, destacó que la Provincia observa algunos indicadores positivos vinculados a los ingresos propios y a la actividad económica. De acuerdo con las declaraciones del mandatario, estos factores contribuyen a generar una evolución favorable en determinados recursos que impactan sobre las cuentas provinciales.

La Fiesta del Poncho y la invitación al Presidente

En el tramo final de sus declaraciones, Jalil se refirió a uno de los acontecimientos más importantes del calendario cultural de la provincia: la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. El gobernador confirmó que ya fueron enviadas las invitaciones correspondientes para la próxima edición del evento y precisó que entre los convocados se encuentra el presidente de la Nación, Javier Milei.

"Nosotros invitamos a todos, ya las invitaciones ya están, inclusive al presidente de la Nación, a todos pero por ahora creo que no hay respuesta", expresó.

De esta manera, el mandatario confirmó que la invitación formal ya fue cursada y que, hasta el momento, no existe una respuesta oficial respecto de una eventual participación del jefe de Estado en la tradicional celebración catamarqueña.

Las declaraciones de Jalil dejaron expuesto un panorama que combina gestiones para el desarrollo de infraestructura regional, negociaciones en materia sanitaria, seguimiento de la evolución de los recursos provinciales y los preparativos para uno de los eventos culturales más relevantes de Catamarca, mientras la Provincia continúa articulando acciones tanto con organismos nacionales como con los distintos sectores involucrados en cada una de estas áreas.