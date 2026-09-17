Senado: el oficialismo buscará aprobar Inocencia Fiscal y posterga la reforma del BCRA

La reunión de Labor Parlamentaria realizada el miércoles definió que el Senado sesionará este jueves a las 11 de la mañana, con una agenda que tendrá como uno de sus principales puntos el proyecto de Inocencia Fiscal II.

La iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, será llevada al recinto por La Libertad Avanza, que buscará convertirla en ley. En paralelo, los sectores aliados al oficialismo solicitaron incorporar el proyecto de modificación del Régimen de Biocombustibles.

La principal modificación respecto de la agenda que se había previsto inicialmente estuvo relacionada con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El proyecto quedó fuera del temario debido a diferencias entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, particularmente en torno a la modificación de la elección del Directorio.

Los aliados de La Libertad Avanza solicitaron introducir cambios al texto que había recibido sanción de la Cámara de Diputados, aun cuando esos mismos sectores habían firmado a favor del dictamen de mayoría durante el plenario de comisiones. El tratamiento de la reforma del BCRA quedó así postergado mientras continúan las conversaciones para alcanzar un acuerdo sobre los puntos cuestionados. La postergación fue confirmada como parte del armado de la sesión que tendrá lugar este jueves.

Los proyectos que integran la agenda

Además de Inocencia Fiscal II y la modificación del Régimen de Biocombustibles, el temario contempla otras iniciativas y acuerdos que serán considerados por el pleno.

Entre los puntos previstos se encuentra el traspaso de competencias penales nacionales al fuero de la Ciudad de Buenos Aires. También serán tratados tres proyectos de declaración vinculados con distintos reconocimientos y referencias institucionales:

Parque Nacional Monte León.

Estanislao López , reconocido como héroe nacional.

, reconocido como héroe nacional. Guillermo Brown, también considerado héroe nacional.

La sesión incluirá además el tratamiento de los dictámenes elaborados por la Comisión de Acuerdos para la designación de jueces. La Cámara Alta aprobará los dictámenes correspondientes a los nombramientos de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania como integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

A su vez, será puesto a consideración del pleno el pliego judicial de Juan Manuel Mejuto. De esta manera, la sesión combinará el tratamiento de proyectos de carácter económico y regulatorio con iniciativas institucionales, el traspaso de competencias judiciales y la definición de designaciones en el Poder Judicial.

La reunión de Labor Parlamentaria

La reunión que definió el temario fue encabezada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Del encuentro participaron representantes de los principales bloques y de diferentes espacios provinciales. Por La Libertad Avanza estuvieron presentes Patricia Bullrich, Ezequiel Atauche y Agustín Coto.

Por el bloque Justicialista participaron José Mayans, Fernando Salino y Juliana Di Tullio, mientras que Carlos Espínola representó a Provincias Unidas. La UCR estuvo representada por Eduardo Vischi y Mariana Juri, mientras que por el PRO participó Martín Goerling Lara. También estuvo presente Carolina Moisés, de Convicción Federal.

A ellos se sumaron representantes de los bloques provinciales:

Sonia Rojas Decut , por Misiones.

, por Misiones. Flavia Royón , por Salta.

, por Salta. Julieta Corroza , por Neuquén.

, por Neuquén. Natalia Gadano , por Santa Cruz.

, por Santa Cruz. Edith Terenzi, por Chubut.

El encuentro permitió definir la agenda definitiva de una sesión en la que el proyecto de Inocencia Fiscal II quedó como uno de los principales objetivos del oficialismo, mientras que la reforma del BCRA fue retirada del temario debido a las diferencias planteadas por los bloques aliados.

Inocencia Fiscal II

El proyecto de Inocencia Fiscal, que ya recibió aprobación de Diputados, será tratado este jueves por el Senado. La Libertad Avanza buscará conseguir su sanción definitiva y convertirlo en ley. El texto aprobado por la Cámara baja incorporó modificaciones que surgieron de las propuestas realizadas por los bloques dialoguistas y de las negociaciones desarrolladas por el oficialismo con el objetivo de reunir los votos necesarios.

Uno de los cambios centrales incorporados al proyecto consiste en la exclusión total e incondicional de los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones contemplados por el régimen. La restricción alcanza a quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a la adhesión al régimen, además de quienes ejerzan esas funciones posteriormente.

En el Poder Ejecutivo, la exclusión comprende a los funcionarios y empleados con rango igual o superior al de secretario de Estado, tanto en el ámbito nacional como en las provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires.

En el Poder Legislativo, el alcance incluye a:

Diputados y senadores nacionales.

Legisladores provinciales.

Legisladores porteños.

Concejales.

Parlamentarios del Mercosur.

También quedan excluidos de los beneficios los magistrados del Poder Judicial y los integrantes del Ministerio Público de todas las jurisdicciones. La misma restricción alcanza a autoridades de organismos de control y enjuiciamiento. Entre ellos se encuentran los defensores del Pueblo, los miembros del Consejo de la Magistratura y los integrantes de los Jurados de Enjuiciamiento.

El proyecto llegará al recinto con esas modificaciones, surgidas de las negociaciones mantenidas entre el oficialismo y los sectores dialoguistas.

El reclamo por la presencia del jefe de Gabinete

Mientras el Senado se prepara para tratar la agenda legislativa, el bloque Justicialista, conducido por José Mayans, volvió a reclamar la presencia del jefe de Gabinete ante la Cámara Alta. Este miércoles, la bancada envió una nota a la vicepresidenta Victoria Villarruel para solicitar el informe mensual del jefe de Gabinete ante las Cámaras del Congreso, tal como establece el artículo 101 de la Constitución Nacional.

La nota lleva las firmas de José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino.

Los senadores sostuvieron que el Gobierno y el jefe de Gabinete llevan 15 meses sin cumplir con esa obligación constitucional. En el planteo señalaron que hace meses ningún jefe de Ministros concurre al Senado para brindar su informe de gestión y remarcaron que el último funcionario en ocupar ese cargo que cumplió con esa obligación fue Guillermo Francos.

Francos, Adorni y el último informe ante el Congreso

El reclamo de los senadores del peronismo tomó como referencia el 26 de junio de 2025, fecha en la que Guillermo Francos concurrió al Senado en su carácter de entonces jefe de Gabinete.

Posteriormente, su sucesor, Manuel Adorni, no concurrió al Senado. Su única participación en un informe ante el Congreso se produjo en la Cámara de Diputados, el 26 de abril. En aquella oportunidad, la sesión tuvo una duración de siete horas. Adorni respondió oralmente las preguntas formuladas por los legisladores, a las que se sumaron 4.800 preguntas que ya había respondido previamente por escrito.

La jornada también contó con una presencia destacada desde las galerías del recinto de Diputados. Allí participaron el presidente Javier Milei, la secretaria Karina Milei y el resto del gabinete nacional.

El reclamo del bloque Justicialista busca ahora que el jefe de Gabinete vuelva a presentarse ante la Cámara Alta para cumplir con el informe mensual previsto por el artículo 101 de la Constitución Nacional.