Senado: el oficialismo consiguió quórum y avanza sobre zonas frías y la reforma del BCRA

El Senado inició el debate de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en una jornada en la que el oficialismo consiguió reunir el número de legisladores necesario para habilitar el tratamiento de los proyectos previstos en el recinto.

La Libertad Avanza alcanzó el quórum con 37 senadores, una cifra que permitió poner en marcha la sesión y avanzar con una de las iniciativas que el oficialismo considera centrales dentro de su agenda parlamentaria. El debate tiene como uno de sus principales ejes la modificación de la Carta Orgánica de la entidad monetaria. Sin embargo, para lograr que el proyecto pudiera ser tratado en la Cámara Alta, el oficialismo tuvo que aceptar cambios sobre el nuevo estatuto del Banco Central.

Las modificaciones fueron necesarias para habilitar el debate y permitir que la iniciativa llegara al recinto. De este modo, la discusión parlamentaria comenzó con un proyecto que debió incorporar modificaciones respecto de su formulación original.

La independencia del BCRA

Durante el debate, el legislador oficialista Agustín Monteverde explicó los objetivos que, según el oficialismo, persigue la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Monteverde sostuvo que el proyecto busca "garantizar la independencia del BCRA de los poderes políticos de turno". La definición coloca a la autonomía de la entidad monetaria como uno de los puntos centrales de la propuesta impulsada por La Libertad Avanza.

El legislador también señaló que la iniciativa prohíbe la emisión monetaria dirigida a financiar al Tesoro, estableciendo de esta manera otro de los objetivos centrales que el oficialismo atribuye a la reforma.

En su exposición, Monteverde vinculó esa cuestión con el impacto que, desde su perspectiva, tiene la emisión monetaria sobre los ciudadanos. En ese sentido, afirmó que el proyecto busca "impedir exacciones, por la fuerza, porque el impuesto inflacionario no fue comunicado de antemano al público, es una traición abierta de la política al ciudadano".

La argumentación del legislador oficialista se completó con otro objetivo definido como central: "devolverle al BCRA un mandato único, el de preservar el valor de la moneda".

Una reforma considerada estratégica por el oficialismo

La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central constituye uno de los principales proyectos que La Libertad Avanza impulsa en el Congreso.

El oficialismo pretende avanzar con una transformación del estatuto de la entidad monetaria y plantea como eje la independencia respecto de los poderes políticos de turno. Dentro de esa perspectiva, el proyecto presentado durante el debate contiene una serie de definiciones que apuntan a establecer límites sobre la emisión monetaria destinada al financiamiento del Tesoro y a concentrar el mandato del BCRA en la preservación del valor de la moneda.

Los principales objetivos expresados por el oficialismo son:

Garantizar la independencia del BCRA respecto de los poderes políticos de turno.

respecto de los poderes políticos de turno. Prohibir la emisión monetaria dirigida a financiar al Tesoro.

Impedir lo que Agustín Monteverde definió como "exacciones" derivadas del impuesto inflacionario.

derivadas del impuesto inflacionario. Establecer como mandato único del Banco Central la preservación del valor de la moneda.

Estos conceptos forman parte del argumento con el que los legisladores oficialistas buscan respaldar la reforma ante la Cámara Alta.

Cambios para habilitar el tratamiento

El avance del proyecto no estuvo exento de negociaciones. La Libertad Avanza tuvo que aceptar cambios sobre el nuevo estatuto del Banco Central como condición para habilitar el debate en el Senado.

La modificación de algunos aspectos de la propuesta permitió que la iniciativa pudiera ser tratada en el recinto. El proceso refleja la necesidad del oficialismo de alcanzar acuerdos para avanzar con una de sus principales iniciativas legislativas.

El proyecto llega así al debate parlamentario con cambios incorporados y con el objetivo de obtener la aprobación de la Cámara Alta.

La discusión sobre la Carta Orgánica del BCRA se desarrolla, además, dentro de una sesión que incluye otro tema de impacto directo sobre los subsidios: la quita de subsidios en zonas frías.

Zonas frías, otro eje de la sesión

Además de la reforma del Banco Central, el oficialismo intentará avanzar con la quita de subsidios en zonas frías. La iniciativa forma parte de los temas incluidos en la agenda del Senado durante una jornada en la que el oficialismo logró reunir 37 legisladores para garantizar el quórum.

De esta manera, la sesión concentra dos cuestiones diferentes dentro de la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza: por un lado, la modificación del régimen de subsidios para las denominadas zonas frías y, por otro, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Mientras la primera iniciativa se vincula con la continuidad o eliminación de determinados subsidios, la segunda plantea una modificación del funcionamiento y los objetivos institucionales del BCRA.