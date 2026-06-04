Senado: la oposición logró incluir el pliego de Michelli y se votará esta tarde en el recinto

La sesión del Senado Nacional comenzó este jueves con una fuerte controversia política que alteró los acuerdos previos alcanzados entre los bloques parlamentarios y derivó en una discusión pública sobre el tratamiento de los pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo.

En el centro de la disputa quedó la candidatura de María Verónica Michelli para ocupar un cargo como jueza federal en La Plata. Luego del intento de impugnación impulsado por el Gobierno, finalmente se acordó que el pliego será tratado durante la sesión de esta tarde junto con otras 73 candidaturas destinadas a cubrir cargos de jueces y funcionarios dentro del Poder Judicial.

El conflicto se desencadenó cuando, según denunciaron distintos legisladores de la oposición, el acuerdo alcanzado previamente en la reunión de Labor Parlamentaria contemplaba el tratamiento de 50 pliegos. Sin embargo, apenas media hora antes del inicio de la sesión aparecieron incorporados otros 23 nombres en el listado definitivo.

La modificación provocó una inmediata reacción de los bloques opositores, que cuestionaron el cambio de criterio y reclamaron el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la reunión preparatoria.

El reclamo de la oposición

Una de las primeras voces en cuestionar la situación fue la senadora Juliana Di Tullio, quien expresó su malestar por la alteración del acuerdo original.

"El acuerdo de labor parlamentaria se cumple, sino ¿para qué carajo hacemos labor parlamentaria?", manifestó durante el debate. La legisladora sostuvo que había solicitado el listado acordado y que en ese documento figuraban únicamente 50 nombres.

"Le pedí a la senadora Patricia Bullrich que me mandara el listado, me mandó el listado con los 50 nombres. Siempre fueron 50 y ahora hay más, se están pasando de la raya", afirmó.

A las críticas se sumó el presidente del bloque peronista, José Mayans, quien calificó la situación como una ruptura de los acuerdos parlamentarios. "Habíamos acordado 50 pliegos. Lo que están haciendo es traición parlamentaria, ustedes estaban presentes, que la secretaria parlamentaria diga si miento", sostuvo durante su intervención.

La intervención de Victoria Villarruel

En medio de la discusión tomó la palabra la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, quien intervino para defender a la secretaria parlamentaria Dolores Martínez y aclarar el proceso mediante el cual se había confeccionado el temario.

Villarruel confirmó la versión expuesta por la oposición respecto de los acuerdos previos. "En efecto se dijeron 50 pliegos, a media hora de la sesión se empezaron a agregar y comienza la sesión con 73 pliegos, a excepción de Michelli", señaló.

Posteriormente leyó los nombres de los senadores que habían participado de la reunión de Labor Parlamentaria y aclaró que ni la Presidencia del Senado ni la Secretaría Parlamentaria habían intervenido en la decisión de ampliar la cantidad de pliegos incluidos para su tratamiento.

"En esto no tuvo intervención ni la presidencia ni la secretaria parlamentaria", concluyó, en una referencia directa a la conducción del bloque encabezado por Patricia Bullrich.

La defensa del oficialismo

Frente al clima de creciente tensión, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Eduardo Vischi, propuso pasar a un cuarto intermedio con el objetivo de encontrar una salida consensuada al conflicto. Las miradas se concentraron entonces en Patricia Bullrich, señalada como la dirigente que había impulsado la ampliación del listado de candidatos.

La senadora rechazó las acusaciones y sostuvo que no existió ninguna intención de perjudicar a ningún postulante ni de alterar el funcionamiento parlamentario.

"No hay ninguna mala fe, solo que no es fácil quiénes son los 50 porque los demás sienten que es una discriminación", argumentó. Además, negó que la ampliación del temario hubiera tenido como finalidad aislar el tratamiento del pliego de Michelli.

"No tiene nada que ver porque el pliego pasa para la semana que viene. No lo vamos a dejar colgado", afirmó.

Bullrich explicó que el Presidente de la Nación había enviado un pedido formal de retiro del pliego y remarcó que esa solicitud también debía ser considerada por la Cámara Alta.

"El Presidente de la Nación envió un pedido de retiro y hoy entró. No es que no quiere que se trate, quiere el retiro, es explícito y eso se tiene que votar también acá. Por eso no va a quedar escondido el pliego de Michelli. En la próxima sesión se tratará esa posición", sostuvo.

La legisladora agregó que resultaba complejo seleccionar únicamente 50 postulaciones para su tratamiento, ya que cuando se informó que se trabajarían medio centenar de pliegos, los restantes candidatos también manifestaron su preocupación.

El cuarto intermedio y el cambio de escenario

Durante el debate, José Mayans propuso una salida reglamentaria. Señaló que, si el oficialismo pretendía ampliar el temario hasta los 73 pliegos, debía solicitar una ampliación formal que requería el voto de los dos tercios de la Cámara. Al mismo tiempo pidió incorporar sobre tablas el tratamiento del pliego de Michelli, instancia que también requería una mayoría especial.

Frente a esa propuesta, Patricia Bullrich insistió con la necesidad de convocar a un cuarto intermedio. La moción recibió el respaldo de Victoria Villarruel.

"Vayamos a un cuarto intermedio y arreglen sus cosas", expresó la titular del Senado.

La interrupción se extendió durante aproximadamente 40 minutos. Transcurrido ese tiempo comenzó a sonar nuevamente la chicharra que convoca a los senadores a retomar sus bancas y reconstruir el quórum necesario para continuar con la sesión.

Durante ese intervalo, las negociaciones entre oficialismo y oposición modificaron por completo el escenario parlamentario y desembocaron en una definición clave: el pliego de María Verónica Michelli finalmente será sometido a consideración del recinto durante la sesión de esta tarde, en una jornada que quedó atravesada por las disputas políticas en torno a la designación de magistrados y funcionarios judiciales.