Señalan un leve aumento de casos sin un nexo epidemiológico y reafirman la circulación comunitaria en la Capital

La ministra de Salud e integrante del COE provincial, Claudia Palladino, manifestó este viernes que en la Capital se registró un "aumento leve de personas positivas sin un nexo claro" durante esta semana.

En ese sentido, Palladino reafirmó la circulación comunitaria de coronavirus y pidió a la población no minimizar los síntomas relacionados con el virus.

“Tenemos algunas alertas esta semana que tienen que ver con el aumento leve de personas positivas sin un nexo claro. Esto reafirma el tema de la circulación comunitaria aquí en Capital. Pedimos que no minimicemos los síntomas. Por estos meses muchas personas presentan síntomas de alergia y a veces minimizamos estas situaciones porque creemos que tienen que ver con ellos. El Covid no siempre se presenta con fiebre, también puede presentarse con una picazón de garganta o rinitis. Están los números de consultas donde pueden llamar y evacuar las dudas si su cuadro tiene que ver o no con uno sospechoso de Covid y de esta forma poder acceder a los testeos”, afirmó la funcionaria durante el informe que brindó esta noche.

Por otra parte, la ministra indicó que entre los casos positivos sigue predominando las personas jóvenes y advirtió que los pacientes a su vez conviven con familiares de edad mayor o factores de riesgo, y por eso solicitó “que seamos muy cuidadosos con las medidas y con nuestros familiares que se encuentran dentro de la edad de riesgo”.

También se refirió a la etapa de Convivencia Amarilla, que rige desde el pasado jueves, y afirmó que continúa “con los indicadores que tenemos en este momento”.

Sobre el final del informe, la titular de la cartera sanitaria habló sobre el Día de la Madre que se celebra el próximo domingo, por lo que consideró “un fin de semana especial” e insistió en que se cumplan con los protocolos vigentes. “Las actividades que están permitidas hay que realizarlas con todos los cuidados y las que no están permitidas por nuestra situación epidemiológica, no realizarlas”, resaltó.