Separarían del cargo a la concejala que designó como funcionaria a su empleada doméstica

Fue ratificada la denuncia contra la concejala de Recreo, Melissa Herrera, quien habría percibido el haber de su empleada doméstica a la que había designado como directora en dos oportunidades, siendo que ella no fue notificada y solo prestaba servicio en el domicilio de la edila.

Lo confirmó el presidente del CD de Recreo, Lucio Barrionuevo, en diálogo con Radio Valle Viejo. El concejal manifestó que tomaron conocimiento parlamentario y, además, se reunieron con la damnificada.

Según sus declaraciones, existe la documentación administrativa donde figura la designación de Yésica Romero a partir de marzo de 2019. Barrionuevo dijo que Romero "pasó" de una dirección a otra dirección, y luego se le dio de baja el 10 de diciembre del año pasado. Es decir, que Romero aparecía como una funcionaría más, pero nunca le notificaron. De hecho, el edil aseguró que hay una firma en los recibos y que esos pagos fueron acreditados.

"Nunca vi un recibo de sueldo. Jamás firmé una boleta. Cuando vengo a averiguar en el Concejo Deliberante, porque una chica me dijo, me doy con recibos de sueldos con firmas que no son mías. Ella me cag... la vida, me cag... en la buena fe. Decía que yo era su amiga y hermana y me hizo esto, sabiendo lo que yo necesitaba trabajar", expresó la accionante, según difundió "La Voz de Recreo". En este sentido, la denunciante dijo que de los 45 mil pesos que debía percibir como funcionaria, Herrera solo le abonaba 4 mil pesos "como beca".

En tanto, informaron que Melissa Herrera no está participando de la actividad deliberativa. No asistió a las últimas dos sesiones. E indicaron que mañana habrá sesión preparatoria y se abordará la posibilidad de separarla del cargo durante dos meses, sin goce de haberes, hasta que la Justicia emita un veredicto. Esta medida determinada por la Carta Orgánica Municipal se ejecutará en caso de que el cuerpo de concejales tenga la copia de la denuncia en su poder.