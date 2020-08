Sin acuerdo con el Municipio, hoy inicia el paro por tiempo indeterminado del SOEM

Tras un nuevo encuentro entre el Municipio capitalino y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), el gremio ratificó el paro por tiempo indeterminado anunciado la semana pasada y hará efectiva la medida a partir de las cero horas de hoy. La entidad gremial reclama la reincorporación de 35 beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja, que se desempeñan en Higiene Urbana y que fueron dados de baja, luego de protagonizar los incidentes que terminaron con daños en el patrimonio municipal.

En diálogo con LA UNIÓN, el secretario general del SOEM, Walter Arévalo, indicó que en la reunión que mantuvo ayer con los funcionarios del Municipio, la patronal ofreció reincoporar a los trabajadores precarizados dentro de dos meses, en un área diferente a la de Higiene Urbana. Sin embargo, el gremialista señaló que “no cerramos nada por una cuestión de orgullo de los funcionarios municipales, que nunca quisieron firmar un acuerdo” y agregó: “¿Cómo podemos creer que ellos lo van a tener dos meses a los trabajares y después les van a devolver la fuente de trabajo que les quitaron de manera abusiva?”.

Respecto del otro reclamo con el cual se fundamentó la medida de fuerza, Arévalo comentó que, al pedido de incremento salarial de 10 mil pesos solicitado por el gremio, el Ejecutivo municipal no dio respuesta, por lo que se aguarda que el Municipio haga una propuesta.

Recolección de residuos

Uno de los temas que más preocupa a la Municipalidad es el de recolección de basura, ya que al ser un paro por tiempo indeterminado, la ciudad podría volver a tener grandes problemas con la acumulación de basura en las calles, como sucedió en otros conflictos con el gremio.

Por esa situación, el año pasado, el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza que declara a la recolección de residuos como servicio esencial y ordena que, cuando se realice una medida de fuerza, se garantice mínimamente el 40 % del servicio.

Teniendo en cuenta esta situación, el Municipio envió un plan de trabajo al SOEM, en el que se establece cómo se efectuará la recolección de basura, pero el gremio lo rechazó y recordó el planteo judicial que inició, pidiendo la inconstitucionalidad de la ordenanza. “Ellos enviaron documentación al gremio con un plan de trabajo donde, sin saber el porcentaje de adhesión del paro, establecieron quién hace paro y quién no, pero con eso vamos a ampliar la presentación de inconstitucionalidad en la Corte”, afirmó Arévalo.



Sin movilización

Por último, Arévalo señaló que el SOEM no se sumará a la marcha que realizará hoy el FUSSI, “para no mezclar los reclamos”.