Sin casos nuevos de coronavirus

El COE para la prevención de Coronavirus y Dengue actualizó la información oficial sobre la situación epidemiológica provincial y señaló que, hasta las 21 horas de ayer, no se detectaron nuevos casos positivos de coronavirus en Catamarca.

El total acumulado de casos positivos detectados se mantiene en 60. No obstante, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, solamente 28 casos se consideran casos activos.

Ayer, no se registraron pacientes recuperados.