Sin nuevos contagios, inicia el Distanciamiento Social en la provincia

Desde las cero horas, Catamarca regresó a la etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio y dejó atrás la Fase 1 del Aislamiento Social, que rigió por poco más de dos semanas, a partir del primer caso que provocó decenas de contagios.

De esta manera, podrán abrir comercios, bares y restaurantes, se podrá realizar actividades deportivas de hasta diez personas y reuniones familiares los fines de semana de hasta diez integrantes, siempre y cuando se respeten los protocolos y días fijados para cada actividad.

La reapertura de todas estas actividades se da luego del pedido “urgente” de los diversos sectores de la economía local que, a través de sus diferentes asociaciones, dieron a conocer la situación crítica que atraviesan por el cierre de sus locales y plantas.

Este retorno a la “nueva normalidad” no está emplazada a una fecha determinada, sino que estará sujeta a la situación epidemiológica de la provincia y que no haya un brote significativo de nuevos casos.

En ese marco, anoche el COE emitió un nuevo informe sobre la situación de la provincia y señaló que no se detectó ningún caso nuevo de coronavirus en la provincia. De esta manera, el total acumulado de casos positivos detectados se mantiene en 58.

La autoridades informaron que hay un nuevo paciente recuperado. Por esta razón, se contabilizan 58 casos positivos en total, pero solamente 50 se consideran casos activos.

Por su parte, el comunicado oficial señala que la ocupación de respiradores y unidades de terapia intensiva sigue siendo baja en el sistema de salud provincial y casi nula, en el Hospital Malbrán.