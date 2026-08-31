SOEM Capital rechazó la propuesta salarial y va a paro por tiempo indeterminado

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de la Capital informó oficialmente a sus afiliados el rechazo de la propuesta salarial efectuada por el Ejecutivo Municipal y anunció que avanzará con un paro de actividades por tiempo indeterminado.

La decisión fue adoptada por la conducción sindical luego de considerar insuficiente el ofrecimiento realizado en el marco de las negociaciones salariales. Ante la falta de un acuerdo entre las partes, la comisión directiva de la institución gremial confirmó que convocará a medidas de acción directa, con una paralización de actividades cuya modalidad todavía deberá conocerse en detalle.

Rechazo a la propuesta del Ejecutivo Municipal

El conflicto se profundizó luego de que el SOEM Capital comunicara formalmente su rechazo a la propuesta salarial. La conducción sindical determinó que el ofrecimiento no respondió a las expectativas planteadas por el gremio y resolvió avanzar con una medida de fuerza por tiempo indeterminado.

Hasta el momento, la entidad sindical no especificó públicamente cuál fue la propuesta concreta realizada por el Ejecutivo Municipal en esta nueva instancia de negociación. Por ese motivo, resta conocer en detalle los términos del ofrecimiento que fue rechazado y los puntos que llevaron a la comisión directiva a considerar insuficiente la respuesta.

La falta de acuerdo vuelve a colocar la discusión salarial en el centro del conflicto entre el gremio y el Ejecutivo Municipal. La decisión comunicada por el SOEM anticipa ahora una nueva etapa, marcada por el anuncio de medidas de acción directa y la confirmación de un paro cuya duración no tiene un plazo determinado.

El reclamo gremial: un 10% en una sola cuota

En el marco de las negociaciones, se recuerda que el pedido del SOEM Capital es de un incremento salarial del 10% en una sola cuota.

Ese reclamo constituye el punto central de la postura sostenida por la organización sindical frente a las propuestas que se realizaron durante las instancias de diálogo. La pretensión del gremio es que el porcentaje solicitado se aplique de manera íntegra, sin divisiones en diferentes tramos.

Entre los antecedentes de la negociación, en una primera instancia se había ofrecido un incremento total del 10%, aunque bajo una modalidad diferente a la solicitada por el sindicato. La propuesta contemplaba el siguiente esquema:

Un primer incremento del 4% en una primera cuota.

Un segundo aumento del 3%.

Un tercer incremento del 3%.

De esta manera, el ofrecimiento inicial también alcanzaba un incremento total del 10%, pero distribuido en tres cuotas. La diferencia respecto del planteo sindical radica precisamente en la modalidad de aplicación, ya que el SOEM reclama que el porcentaje se otorgue en una sola cuota.

Paro por tiempo indeterminado

Tras el rechazo de la propuesta y ante la ausencia de un acuerdo, la comisión directiva del sindicato confirmó la decisión de convocar a un paro de actividades por tiempo indeterminado.

La medida representa una escalada en el conflicto salarial, aunque todavía deberán precisarse aspectos centrales vinculados con su implementación. Entre ellos, resta conocer la modalidad específica que adoptará la medida de fuerza y el alcance que tendrá en las distintas actividades.

El anuncio sindical dejó planteada la posibilidad de una nueva etapa de protesta, mientras se aguarda información oficial sobre cómo se desarrollará el paro y cuáles serán las características concretas de las acciones directas.