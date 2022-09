SOEM denunció a la Policía por "amenazas" en la elección de delegados en el CD capitalino

Un particular hecho se sucedió en el marco de las elección de delegados del gremio del SOEM en el Concejo Deliberante de Capital, el cual derivó en una denuncia contra la Policía de la provincia. Según lo relatado en conferencia de prensa, encabezada por el secretario general del gremio de los municipales, Luis Álamo la situación tuvo lugar el martes de esta semana y la misma fue calificada como “una amenaza”.

El hecho, según lo relatado por Ivonne Ceballos, secretaria gremial, se dio cuando en la normalidad del acto se hicieron presentes dos personas identificadas como “personal de Inteligencia de la Policía de la provincia”, quienes solicitaron sin presentar identificación, pidiendo conocer quiénes eran los candidatos y qué tipo de actividad se estaba realizando. Ante la negativa de dar a conocer esa información, por considerarla inapropiada estas personas, habrían manifestado “me mandaron a pedirles eso”.

Para el SOEM, la situación considerada totalmente anormal para un acto eleccionario interno fue “impropia de un acto interno. En ese momento le brindamos tranquilidad a los trabajadores y les aseguramos que lo que había pasado, no debía haber sucedido”. Ceballos confirmó que la misma persona que se había presentado en el CD capitalino, había estado presente en la sede del gremio consultando dónde se iban a llevar a cabo las elecciones ese día.

La secretaria gremial confirmó que el hecho ya fue denunciado y que se aportaron como pruebas de la presencia de estas personas por el registro de las cámaras de seguridad de la entidad gremial. “Queremos que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque en el tiempo en el que estamos tenemos el derecho de ejercer en democracia un acto eleccionario”. Se comentó que en primer momento no se les quiso tomar la misma porque les indicaron que no se había formulado un delito pero ellos rebatieron esto marcando “en la Unidad Judicial nº 1 se nos dijo que no era un delito pero claro que lo es porque como institución y dirigentes gremiales nos sentimos totalmente amenazados, porque no puede ser que estemos los dirigentes sindicales bajo la inteligencia de la Policía de la provincia”.