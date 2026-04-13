"Sorprendidos": los gremios docentes reaccionan a la fusión de Educación y Trabajo

La confirmación, el pasado viernes, de cambios sustanciales en el gabinete provincial tuvo como eje central la fusión de los ministerios de Educación y Trabajo, una decisión que rápidamente generó repercusiones en el sector docente. La medida, sobre la que todavía no existen precisiones oficiales respecto de su funcionamiento, provocó durante el fin de semana una intensa circulación de opiniones en redes sociales, donde la sorpresa fue el denominador común entre docentes y representantes sindicales.

Este lunes, en contacto con la prensa, dos de los principales gremios docentes se pronunciaron sobre el nuevo esquema institucional. Sus declaraciones no solo reflejaron incertidumbre, sino que además profundizaron el debate en torno a cómo se administrará una estructura clave para el sistema educativo provincial.

ATECA: defensa de la identidad propia de Educación

Una de las voces fue la de Alejandra Reales, secretaria general de ATECA, quien admitió sentirse "sorprendida" por la decisión política. Según explicó la también docente es que la información que recibieron de momento es por vías no oficiales: "Lo que se nos trascendió, así extraoficialmente, es que Trabajo va a Educación, no Educación a Trabajo", expresó.

A partir de esa interpretación, Reales reclamó una reunión "inmediata" con las autoridades para recibir explicaciones concretas sobre el alcance de la medida, especialmente en lo vinculado al futuro institucional de la cartera educativa.

El principal planteo de la dirigente sindical estuvo centrado en la necesidad de preservar la identidad propia del Ministerio de Educación, un aspecto que definió como irrenunciable. "Para darnos las explicaciones sobre si el Ministerio de Educación no va a perder su identidad propia, que es a la que siempre voy a defender", sostuvo en el diálogo que mantuvo con Radio Valle Viejo.

La centralidad de la pedagogía

En su análisis, la titular de ATECA también se refirió al peso que actualmente tiene el Ministerio de Trabajo sobre áreas vinculadas al funcionamiento educativo. En ese sentido, afirmó que "el 80% lo maneja hoy el Ministerio de Trabajo", y puntualizó que "lo único que tiene el Ministerio de Educación es la parte pedagógica".

A partir de esa lectura, remarcó que la principal expectativa está puesta en que la nueva conducción otorgue prioridad a las direcciones de nivel, y que quienes las encabecen provengan del ámbito estrictamente educativo. Reales profundizó su postura al señalar que el sistema educativo necesita "un ordenamiento pedagógico", y consideró que esa ha sido una deuda persistente "de gestión en gestión".

Además, marcó como una de las fallas estructurales la designación de profesionales que, aun siendo destacados en sus áreas, no cuentan con formación específica en pedagogía.

SIDCA: claridad institucional y presencia territorial

Desde SIDCA, su secretario general Sergio Guillamondegui también reconoció la sorpresa que generó la fusión, aunque aportó una mirada más orientada al funcionamiento administrativo. En una descripción detallada, sostuvo que el Ministerio de Trabajo ya tenía bajo su órbita buena parte de los procesos que atraviesan la vida laboral docente.

Enumeró, entre otros aspectos:

Licencias docentes

Altas docentes

Asambleas

Autorización de cargos

Recursos Humanos

Sueldos docentes

A partir de ello, sintetizó que "la parte administrativa de lo que es el sector docente ya estaba bajo la órbita de la ministra Verónica Soria".

Sin embargo, advirtió que la principal preocupación sindical sigue siendo la falta de claridad sobre quién absorbe a quién, una definición que consideran clave para comprender la lógica del nuevo organigrama. "Yo entiendo que es el Ministerio de Trabajo el que pasó a Educación y no Educación a Trabajo", indicó.

La dimensión de la estructura educativa

Guillamondegui también puso en perspectiva la magnitud de ambas áreas. Recordó que la estructura de la cartera educativa es "amplísima", con cinco secretarías y 20 direcciones, mientras que Trabajo aparece como un ministerio de dimensiones mucho menores en comparación.

En ese marco, dejó una definición sobre lo que considera central más allá del rediseño institucional: la necesidad de una conducción con presencia en el territorio. El dirigente destacó que lo verdaderamente importante es contar con "un ministro que recorra las escuelas, que vea la realidad de las escuelas", y que las políticas educativas no se definan exclusivamente desde un despacho.

Su planteo final apuntó a una gestión que conozca de primera mano las necesidades de cada establecimiento, y que ante la falta de un docente pueda resolverlo de manera inmediata con la facultad que le otorga el cargo. Así, entre la sorpresa, la cautela y el pedido de definiciones, la fusión de Educación y Trabajo abrió una nueva etapa de debate en el sector docente, con la pedagogía, la estructura administrativa y la presencia territorial como ejes centrales de la discusión.