Sueños Compartidos: condena sin prisión para José López, los Schoklender y absolución para De Vido

El Tribunal Oral Federal N°5 dictó este lunes el veredicto en la causa Sueños Compartidos, que investigó el manejo y presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a través del programa impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg resolvieron condenar a los exfuncionarios José López y Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.

En cambio, el tribunal absolvió al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, además de otros cuatro imputados. La sentencia fue dictada en los tribunales de Comodoro Py 2002, en una jornada atravesada también por la cuestión vinculada con los plazos de prescripción. La resolución se conoció un día antes de que, según el plazo considerado por la Fiscalía, prescribiera la acción penal.

Antes de avanzar con el veredicto, los jueces rechazaron los planteos formulados por las defensas relacionados con distintos aspectos de la vigencia del proceso. Entre ellos se encontraban:

La insubsistencia de la acción penal por vulneración del plazo razonable .

. La prescripción de la acción penal .

. La nulidad de los alegatos de los acusadores.

Las condenas para José López y Abel Fatala

Entre los principales condenados se encuentran José López, exsecretario de Obras Públicas, y Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas. Ambos fueron condenados a 2 años y 9 meses de prisión condicional y recibieron además inhabilitación perpetua, como coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La resolución judicial estableció así una responsabilidad penal para ambos exfuncionarios en relación con los hechos investigados en el marco del programa de viviendas sociales. Las penas finalmente impuestas fueron inferiores a las solicitadas durante el proceso por el fiscal federal Diego Velasco, quien había requerido seis años de prisión para López, Fatala, De Vido y los hermanos Schoklender.

Los hermanos Schoklender, condenados como partícipes necesarios

El tribunal también condenó a Sergio y Pablo Schoklender, quienes tuvieron una participación vinculada al programa de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Sergio Schoklender, exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, recibió una pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional.

Su hermano Pablo Schoklender, por su parte, fue condenado a 2 años y 4 meses de prisión. Ambos fueron considerados partícipes necesarios.

Al igual que ocurrió con las penas impuestas a López y Fatala, las condenas para los hermanos Schoklender quedaron por debajo de las solicitadas por la Fiscalía. El fiscal Diego Velasco había pedido para ellos seis años de prisión, al igual que para De Vido, López y Fatala.

Julio De Vido y otros cuatro imputados fueron absueltos

Uno de los puntos centrales del veredicto fue la absolución de Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, quien había sido uno de los principales acusados en la causa. La decisión del Tribunal Oral Federal N°5 también alcanzó a otros cuatro imputados.

Fueron absueltos:

Carlos Castellano , exfuncionario del Ministerio de Planificación.

, exfuncionario del Ministerio de Planificación. Daniel Freidin , exasesor de Fatala.

, exasesor de Fatala. Daniel Nasif , exfuncionario provincial de Santiago del Estero.

, exfuncionario provincial de Santiago del Estero. Karina Nasif, exfuncionaria provincial de Santiago del Estero.

De esta manera, el tribunal estableció diferentes resultados para los acusados que llegaron a juicio: mientras López, Fatala y los hermanos Schoklender recibieron condenas, De Vido, Castellano, Freidin, Daniel Nasif y Karina Nasif fueron absueltos.

Las penas solicitadas por el fiscal

La diferencia entre las penas solicitadas por la Fiscalía y las finalmente establecidas por el tribunal constituye otro de los aspectos relevantes del veredicto. El fiscal Diego Velasco había solicitado:

6 años de prisión para Julio De Vido.

para Julio De Vido. 6 años de prisión para José López.

para José López. 6 años de prisión para Abel Fatala.

para Abel Fatala. 6 años de prisión para Sergio Schoklender.

para Sergio Schoklender. 6 años de prisión para Pablo Schoklender.

para Pablo Schoklender. 4 años de prisión para el resto de los imputados.

Finalmente, las condenas dictadas para López, Fatala y los hermanos Schoklender fueron inferiores a esas pretensiones.

En el caso de López y Fatala, además, la Justicia estableció inhabilitación perpetua, mientras que ambos fueron considerados coautores de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Los hermanos Schoklender fueron condenados como partícipes necesarios.

Decomiso de más de $206 millones

El fallo incluyó además una decisión económica vinculada directamente con los fondos públicos investigados. El tribunal dispuso, por mayoría, el decomiso de los bienes que habían sido cautelados por un total de $206.438.454,05.

Según estableció la resolución, ese monto corresponde a los fondos públicos desviados que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales. La suma no quedará fijada definitivamente en ese valor nominal, ya que el tribunal estableció que deberá ser ajustada al momento en que la sentencia quede firme.

El decomiso constituye uno de los aspectos centrales de la resolución, debido a que vincula el resultado económico del proceso con los recursos públicos que fueron objeto de investigación en la causa Sueños Compartidos.

Los fundamentos se conocerán en noviembre

El veredicto conocido este lunes no representa todavía la última instancia de explicación pública de la decisión del Tribunal Oral Federal N°5. La jueza Adriana Palliotti anunció que los fundamentos de las condenas y las absoluciones serán leídos en una audiencia que ya fue fijada.

La fecha establecida por el tribunal es el 13 de noviembre a las 17. En esa oportunidad se realizará la lectura de los fundamentos que sostienen tanto las condenas como las absoluciones dictadas en la causa.

Hasta entonces, el veredicto ya dejó establecidos los principales resultados del proceso: José López y Abel Fatala fueron condenados a 2 años y 9 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua; Sergio Schoklender recibió 2 años y 8 meses de prisión condicional; y Pablo Schoklender, 2 años y 4 meses.

Por otro lado, Julio De Vido, Carlos Castellano, Daniel Freidin, Daniel Nasif y Karina Nasif fueron absueltos.

El tribunal también ordenó el decomiso de bienes cautelados por $206.438.454,05, suma que deberá ser ajustada cuando la sentencia quede firme.

La causa, que investigó el manejo de recursos públicos destinados a viviendas sociales mediante el programa de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, queda así a la espera de la lectura de los fundamentos, prevista para el 13 de noviembre, mientras el veredicto ya fijó las responsabilidades y absoluciones resueltas por el Tribunal Oral Federal N°5.