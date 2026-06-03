Súper miércoles en Diputados: la ley de lobby y el Súper RIGI concentran el debate

Mientras la cuenta regresiva para el inicio del Mundial de Fútbol comienza a captar la atención pública, la Cámara de Diputados se prepara para una jornada de fuerte actividad parlamentaria. El denominado "súper miércoles" estará marcado por el tratamiento de dos iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo que buscarán avanzar en el ámbito legislativo a través de plenarios de comisiones.

La agenda contempla el debate de la denominada ley de lobby, orientada a establecer mecanismos de transparencia para la gestión de intereses ante funcionarios y legisladores, y del proyecto conocido como "Súper RIGI", un régimen diseñado para incentivar inversiones de gran escala en sectores considerados estratégicos y vinculados a nuevas industrias.

Ambas iniciativas serán abordadas en reuniones diferenciadas a lo largo de la tarde y aparecen como algunos de los principales temas legislativos del momento.

La ley de lobby abre la agenda parlamentaria

El primer debate comenzará a las 14 horas con una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, y de Legislación General, encabezada por Santiago Santurio.

El objetivo será avanzar en el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para crear un "Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses".

La propuesta busca establecer reglas claras para las gestiones que realizan empresas, representantes sectoriales o intermediarios ante integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo con el propósito de promover intereses específicos e influir en procesos de toma de decisiones.

Según la iniciativa, se busca otorgar transparencia a una actividad que actualmente carece de una regulación integral y que históricamente ha estado asociada a mecanismos poco visibles para la ciudadanía.

Un registro público para las actividades de lobby

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses, en el cual deberán inscribirse quienes desarrollen actividades de representación de intereses. La norma establece además la obligación de presentar declaraciones juradas que identifiquen:

• Los intereses representados.

• Los clientes involucrados.

• Los beneficiarios de las gestiones realizadas.

A su vez, los registros deberán incluir información detallada sobre cada contacto efectuado con funcionarios o legisladores.

Entre los datos requeridos figuran:

• Fecha de la gestión.

• Hora del encuentro.

• Modalidad del contacto.

• Dependencia donde se desarrolló la reunión.

• Beneficiario o cliente representado.

• Síntesis de los temas abordados.

El proyecto también incorpora obligaciones específicas para los funcionarios públicos. Tanto integrantes del Gobierno como miembros del Congreso deberán dar publicidad a las audiencias mantenidas con gestores de intereses y rendir cuentas sobre esos vínculos.

Sanciones para quienes incumplan la normativa

La iniciativa contempla un esquema de penalidades para quienes incumplan las disposiciones previstas. Los gestores de intereses que incurran en infracciones podrán enfrentar sanciones que van desde multas equivalentes a 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para desarrollar actividades vinculadas al lobby.

Además, el proyecto incorpora una figura específica para los casos de representación clandestina de intereses extranjeros. En esos supuestos se prevé:

• Prisión de seis meses a tres años.

• Inhabilitación especial por un período equivalente al doble del tiempo de condena.

De acuerdo con las previsiones legislativas, el oficialismo no debería encontrar mayores dificultades para avanzar con esta iniciativa debido a la existencia de coincidencias conceptuales con sectores de la oposición dialoguista respecto de la necesidad de transparentar una actividad que, según se plantea, se desarrolla desde hace décadas bajo condiciones de opacidad.

El Súper RIGI llega al Congreso

Una hora más tarde, a las 15, comenzará el tratamiento del proyecto denominado "Súper RIGI". Para ello se reunirá un plenario integrado por las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por Bertie Benegas Lynch; Industria, encabezada por José Luis Garrido; y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, presidida por Martín Yeza.

Durante el encuentro está prevista la participación de dos funcionarios del Ministerio de Economía:

• Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería.

• Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción.

La iniciativa busca ampliar el alcance de los incentivos para captar inversiones de gran escala en actividades que habían quedado excluidas del RIGI original aprobado dentro de la Ley Bases.

Los sectores que busca impulsar el nuevo régimen

El proyecto está orientado a promover inversiones en sectores considerados estratégicos y vinculados a desarrollos tecnológicos e industriales de nueva generación. Entre las actividades contempladas aparecen:

• Minerales críticos como litio y uranio.

• Producción de baterías.

• Hidrógeno verde.

• Vehículos eléctricos.

• Turbinas eólicas.

• Paneles solares.

• Reactores nucleares pequeños y medianos.

• Semiconductores.

• Inteligencia artificial.

• Otros desarrollos tecnológicos.

Para acceder a los beneficios previstos, las empresas deberán comprometer inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares.

Beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios

El proyecto ofrece a las compañías un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante un plazo de 30 años. Entre los principales incentivos se destacan:

• Reducción del impuesto a las Ganancias al 15%.

• Amortización acelerada de inversiones del 60% durante el primer año.

• Amortización del 20% en cada uno de los dos años siguientes.

• Certificados de crédito fiscal para cancelar IVA.

• Contribuciones patronales con una alícuota única del 10%.

Asimismo, el régimen establece que los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal.

En materia de dividendos, se contempla una tributación inicial del 7%, porcentaje que descenderá al 3,5% una vez transcurridos cuatro años.

Incentivos para el comercio exterior y acceso a divisas

El esquema también incorpora beneficios vinculados al comercio exterior. Entre ellos se incluyen:

• Exención de derechos de importación.

• Eliminación de derechos de exportación.

• Supresión de restricciones y cupos para operar.

Otro de los puntos relevantes es el relacionado con el acceso a las divisas generadas por las exportaciones.

La propuesta establece un mecanismo de disponibilidad progresiva que culmina a los tres años, momento en el que los inversores alcanzados por el régimen podrán disponer del 100% de los dólares obtenidos por sus exportaciones.

Con estos dos proyectos en discusión, la Cámara de Diputados afrontará una jornada legislativa de alta intensidad. La creación de un marco regulatorio para la gestión de intereses y la puesta en marcha de un régimen especial para grandes inversiones concentrarán la atención de los distintos bloques políticos y de los sectores económicos involucrados, en una agenda que buscará avanzar sobre dos de las principales iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo.