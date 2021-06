Susana Zenteno: "El Gobernador tiene un cariño muy grande por Valle Viejo"

La intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, hizo un repaso de su gestión y afirmó que el sueño del Ejecutivo municipal "es poder solucionar las necesidades básicas de las familias". En este sentido, manifestó que una de las medidas que están impulsando con fuerza es la de las mujeres rurales que no tenían trabajo y tras capacitarlas formaron cooperativas de producción.

En este marco, insistió en que quiere "recuperar" Valle Viejo. "Se está volviendo a valorar la producción", señaló. También indicó que otros objetivos del Municipio tienen que ver con la puesta en valor de los espacios verdes y deportivos como playones de barrios y el Circuito de la Vida.

"Nosotros estamos preocupados y ocupados desde siempre; es una tarea que nos debemos todos, desde la Municipalidad y también los vecinos de Valle Viejo", sentenció al respecto del tema Salud. Según Zenteno, realizan los seguimientos, pero les resulta complicado con el personal de salud contagiados también y agregó: "Creo que en dos o tres meses vamos a tener un mejor panorama".

Posteriormente, acotó que "para poder avanzar en Valle Viejo hay que gestionar y lo voy a seguir haciendo, no me voy a cansar de hacerlo. El Gobernador (Raúl Jalil) tiene un cariño muy grande por Valle Viejo, y, bueno, no queda bien la palabra, pero también lo aprovecho". Y añadió que necesitan constantemente la asistencia de Provincia y Nación.

"Duerman tranquilos porque yo todos los días gestiono", declaró y señaló que por el Fondo Covid le girarán al Municipio 3 millones de pesos. "Nosotros ya estamos haciendo un gasto de eso", reconoció y sostuvo que muchas veces hacen uso de sus bienes personales para asistir a los vecinos chacareros.