Tapso impulsa su desarrollo productivo con proyectos estratégicos y generación de empleo local

El ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, realizó una visita oficial al distrito de Tapso, en el departamento de El Alto, acompañado por el intendente local, Mario Sosa, y el senador departamental, Augusto Sosa. El objetivo central de esta actividad fue analizar y supervisar distintos proyectos estratégicos destinados a fortalecer la economía regional y generar empleo para los habitantes del distrito.

Durante la visita, las autoridades recorrieron diversas localidades del distrito, incluyendo Achalco, Colonia Achalcho y Apayaso, donde se implementan iniciativas productivas e industriales orientadas al desarrollo local. La presencia de los equipos de trabajo de la cartera ministerial permitió realizar un seguimiento directo de los proyectos en ejecución y de los desafíos que enfrenta la región para consolidar su matriz productiva.

Industria y empleo: la planta de Loma Negra

En el marco de la visita, el ministro Zeballos y su comitiva recorrieron la planta de Loma Negra, uno de los centros productivos más importantes de El Alto, reconocida por su aporte al empleo regional. La planta no solo representa un motor económico, sino que también actúa como referente en términos de capacidad productiva y generación de oportunidades laborales en la zona.

Durante la visita, se destacó la relevancia de articular la producción industrial con el desarrollo comunitario, lo que permitirá a Tapso posicionarse como un centro estratégico dentro del departamento y aumentar su competitividad en la región.

Emprendimientos productivos en Achalco y Ayapaso

En Achalco, se anunció la creación de una fábrica de confección de ropa blanca, un proyecto que tiene como objetivos:

Abastecer la demanda regional de productos textiles.

de productos textiles. Priorizar la contratación de mano de obra local , fomentando la inclusión laboral.

, fomentando la inclusión laboral. Capacitar a los vecinos, fortaleciendo sus habilidades y competencias en el sector industrial.

Por su parte, en Ayapaso, se trabaja en la operatividad de una curtiembre estratégica. Esta iniciativa permitirá procesar la materia prima en origen, agregando valor a la cadena productiva y consolidando a Tapso como referente en el sector de curtiembre.

Agricultura, reforestación y triple impacto

Otro eje de la visita fue la supervisión del vivero "El Labrador", ubicado en Colonia de Achalco. A través del área de Agronomía de Zona, se implementará un proyecto interinstitucional de triple impacto que combina:

Invernadero

Rusticadero forestal

Producción frutal y ornamental

Este proyecto busca revalorizar el espacio productivo local, promoviendo prácticas sostenibles y generando beneficios ambientales, sociales y económicos para la comunidad.

Asimismo, se destacó el asesoramiento técnico y las tareas de reforestación en las canteras de Loma Negra, que tienen como propósito la recuperación ambiental y el impulso de un desarrollo sostenible en la región.