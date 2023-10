Tendencias de votación: ¿Qué es y cómo se compone el boca de urna?

Luego de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) del pasado mes de agosto, se definieron quiénes son los candidatos a presidente en la República Argentina. Cómo es de sabida costumbre, se estipula que en horas de la tarde comiencen a aparecer los primeros boca de urna que podrían anticipar un potencial escenario de qué candidato se encuentra favorecido por número de votos.

Boca de urna: ¿Qué es?

Se conoce a boca de urna al resultado preliminar que se logra a través de una breve encuesta que es realizada a un número de votantes luego de que hayan salido de su centro de votación, pidiéndoles que reconfirmen la elección por la cuál optaron en el cuarto oscuro.

Aunque la información obtenida por el encuestador no puede ser divulgada, debido que no puede darse a conocer dicha inquisición hasta que se den a conocer los resultados que provee la Cámara Electoral. El encuestador siempre buscará preguntarle al votante a qué espacio político, candidato o boleta completa eligió.

No obstante, hay que remarcar que, al igual que las encuestas tradicionales que suelen emplearse para anticipar el voto, pueden no ser del todo representativos y verídicos; ya sea por el número de votantes que se supeditan al mismo método de recolección de información e, incluso, porque no es posible asegurar que lo que los votantes compartan sea real.

¿Qué tan confiable es el boca de urna?

La ley no prohíbe la realización de las boca de urna pero sí su difusión debido a la veda electoral; que sean confiables depende del procedimiento metodológico y sus principales consumidores son los partidos y los candidatos, según indicó Chequeado.

El escrutinio definitivo se encuentra a cargo de la Justicia Nacional Electoral. El mismo comienza pasadas las 48 horas una vez finalizadas las elecciones y se realiza a partir de las Actas de Escrutinio de cada mesa, siendo el que produce los resultados de la elección a partir de los cuáles se distribuyen los cargos en juego. Diferente del escrutinio provisorio, el definitivo abarca todas las mesas que se hallan habilitadas para la elección. Entonces, el provisorio es el que se realiza el mismo día que se vota a partir de los resultados informados por cada presidente de mesa al Ministerio del Interior mediante un telegrama.