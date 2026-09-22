Tinogasta: inauguran fibra óptica que beneficiará a 24.000 habitantes

La conectividad digital sumó un nuevo capítulo en el Oeste catamarqueño con la inauguración de dos obras estratégicas de infraestructura que permitirán ampliar la capacidad de acceso a Internet en el departamento Tinogasta. El proyecto contempla el despliegue de 100 kilómetros de fibra óptica soterrada, una infraestructura que permitirá mejorar las condiciones de conectividad en seis localidades y beneficiar a una población estimada de 24.340 habitantes.

La puesta en marcha de las obras fue encabezada por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el intendente de Tinogasta, Ernesto Andrada, y el coordinador de la Unidad de Asuntos Estratégicos y Reforma del Estado, Juan Pablo Dusso, durante una nueva visita al departamento. En ese marco, se concretó la inauguración de una obra en Tinogasta y otra en Fiambalá, ambas vinculadas con el fortalecimiento de la infraestructura digital de la provincia.

Las intervenciones forman parte del despliegue de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), perteneciente al proyecto "Argentina Conectada", y fueron ejecutadas por Catamarca Telecomunicaciones SAPEM para la red de ARSAT.

Una red que llegará a seis localidades

La nueva infraestructura permitirá mejorar la conectividad domiciliaria y ampliar el ancho de banda disponible en distintas localidades del Oeste catamarqueño. El alcance contempla a Salado, Copacabana, La Puntilla, Ciudad de Tinogasta, El Puesto y Fiambalá, conformando un esquema de conectividad que extiende la infraestructura troncal hacia diferentes comunidades.

El despliegue de la fibra óptica soterrada constituye el eje central de la obra. Los 100 kilómetros de tendido permitirán ampliar la capacidad disponible y generar mejores condiciones para el crecimiento de los servicios vinculados con Internet. El proyecto alcanza concretamente a:

Salado.

Copacabana.

La Puntilla.

Ciudad de Tinogasta.

El Puesto.

Fiambalá.

24.340 habitantes , como población estimada beneficiaria.

, como población estimada beneficiaria. 100 kilómetros de fibra óptica soterrada desplegados.

De esta manera, la infraestructura no se limita a mejorar las posibilidades de conexión en los domicilios, sino que también establece una base para el desarrollo de nuevas redes y servicios en las localidades alcanzadas por el proyecto.

Una obra que había quedado paralizada

Durante la inauguración, el intendente de Tinogasta, Ernesto Andrada, puso en valor la concreción de los trabajos y destacó especialmente el acompañamiento del Gobierno provincial para completar una obra que había quedado paralizada por distintas circunstancias.

Andrada señaló que la Provincia realizó un aporte cercano al 20% del financiamiento necesario para finalizar la obra, una intervención que permitió avanzar hasta completar el proyecto. "Son obras que hacen al desarrollo. Es importantísimo el compromiso del Gobernador y de la Provincia para poder terminar muchas obras que, por diferentes cuestiones, quedaron paradas", expresó el jefe comunal.

La referencia del intendente estuvo vinculada directamente con el proceso de finalización de una infraestructura que requería completar los trabajos para poder ponerse efectivamente en funcionamiento. En ese sentido, el aporte provincial señalado permitió avanzar con la terminación de la obra de fibra óptica y concretar su incorporación al esquema de conectividad previsto.

La puesta en funcionamiento representa así la culminación de un proyecto que había quedado interrumpido y que ahora permite disponer de una infraestructura destinada a ampliar las posibilidades de acceso a Internet en distintas localidades del departamento.

Impacto en hogares, educación, salud y seguridad

El coordinador de la Unidad de Asuntos Estratégicos y Reforma del Estado, Juan Pablo Dusso, destacó la importancia de la llegada de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) a Tinogasta y puso el foco en los distintos ámbitos de la comunidad que podrán beneficiarse con la nueva infraestructura.

"Es una obra que tiene impacto en el consumo de los hogares con el servicio de Internet, en la educación, en la salud y en la seguridad", resumió Dusso.

La definición permite dimensionar el alcance que se busca dar al despliegue de la red. La infraestructura digital constituye una base para ampliar la capacidad de conectividad tanto en los hogares como en sectores vinculados con servicios esenciales y actividades que requieren acceso a Internet.

En ese esquema, la conectividad domiciliaria aparece como uno de los principales destinos de la infraestructura, aunque el impacto señalado por Dusso también comprende la educación, la salud y la seguridad, sectores en los que la disponibilidad de redes de comunicación forma parte de las condiciones necesarias para el desarrollo de sus actividades.

Capacidad de hasta 40 Gbps por localidad

Como parte del proyecto también se implementaron sitios de acceso con una capacidad de hasta 40 Gbps por localidad, generando una infraestructura de alta capacidad destinada a acompañar el crecimiento de los servicios de conectividad y de las redes de acceso locales.

La capacidad prevista constituye otro de los componentes centrales de la obra, ya que la infraestructura no está planteada únicamente para resolver las necesidades actuales, sino también para acompañar el crecimiento de los servicios de conectividad.

En este sentido, los sitios de acceso incorporados dentro del proyecto aportan una capacidad que permite fortalecer la infraestructura disponible en cada localidad alcanzada por el despliegue.

Más infraestructura para los proveedores locales

Otro de los objetivos de la obra está relacionado con la posibilidad de fortalecer las condiciones para el desarrollo de proveedores de servicios de Internet en las localidades alcanzadas. La REFEFO permite acercar la infraestructura troncal a las comunidades y, a partir de esa disponibilidad, facilita que proveedores locales, cooperativas y empresas de telecomunicaciones puedan desplegar sus propias redes de última milla para llegar a los usuarios.

Este componente amplía el alcance de la obra más allá del tendido principal de fibra óptica. La infraestructura troncal funciona como soporte para que distintos prestadores puedan avanzar con redes de acceso y ampliar la llegada de los servicios a los usuarios finales.

De esta manera, el proyecto combina el despliegue de una red de alta capacidad con la generación de condiciones para que los actores vinculados con las telecomunicaciones puedan desarrollar nuevas conexiones locales.