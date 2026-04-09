Titularizaciones en Catamarca: más de 4.500 docentes accederán a la estabilidad

El Gobierno provincial dio un paso central en el proceso de titularización docente con la confirmación de la firma del decreto que establece las condiciones para que más de 4.500 docentes interinos obtengan estabilidad laboral.

La definición se conoció tras una reunión encabezada por el gobernador Raúl Jalil junto a representantes de la intersindical docente, espacio en el que se ratificó el alcance de la normativa y su implementación.

La medida se presenta como un avance significativo hacia la estabilidad laboral de quienes actualmente revistan en condición de interinos, al permitirles acceder a la titularidad de sus cargos y consolidar su situación dentro del sistema educativo.

Alcance de la normativa y requisitos de antigüedad

El decreto alcanza a los docentes de los niveles:

Inicial

Primario

Secundario

Todas sus modalidades

La normativa fija como fecha de corte el 31 de diciembre de 2025 y establece requisitos de antigüedad diferenciados según la titulación. Los criterios definidos son los siguientes:

Dos (2) años de antigüedad mínima para los casos de títulos 1 y 2

para los casos de Cinco (5) años de antigüedad mínima para quienes posean título 3

Este esquema busca ordenar el proceso de titularización de los docentes interinos que cumplan con las condiciones establecidas, otorgando un marco normativo preciso para avanzar con la regularización.

Más de 2.300 cargos y 7.200 horas cátedra

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la medida tendrá un impacto directo sobre:

Más de 4.500 docentes

Más de 2.300 cargos

7.200 horas cátedra

Estas cifras reflejan la dimensión del proceso de titularización que impulsa el Ejecutivo y su incidencia en la estructura educativa provincial. El acceso a la titularidad permitirá que los trabajadores de la educación consoliden su situación laboral, un aspecto que también se traduce en mayor previsibilidad en el ejercicio de sus funciones.

La estabilidad no solo alcanza a la permanencia en los cargos, sino también a la organización cotidiana del trabajo docente, al quedar formalizada la relación laboral bajo el nuevo régimen.

Un compromiso asumido en la paritaria docente

El avance del decreto se inscribe dentro de los compromisos asumidos en el acuerdo paritario celebrado recientemente entre el Gobierno provincial y la intersindical docente. Ese marco de negociación había fijado entre sus puntos centrales la necesidad de avanzar en la regularización de la situación de miles de docentes que se desempeñan como interinos, por lo que la firma de la normativa aparece como la materialización de uno de los compromisos asumidos en la mesa paritaria.

La medida, en ese sentido, representa un paso concreto dentro del diálogo entre el Ejecutivo y los gremios docentes, con impacto directo en la carrera laboral de los trabajadores de la educación.

Del encuentro en el que se confirmó la firma del decreto participaron funcionarios de distintas áreas del Gabinete provincial:

Alberto Natella , ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia

, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia Verónica Soria , ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos

, ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos Juan Marchetti , ministro de Hacienda y Obras Públicas

, ministro de Hacienda y Obras Públicas Nicolás Rosales Matienzo, ministro de Educación, Ciencia y Tecnología

La participación de las distintas áreas del Ejecutivo subraya el carácter integral de la medida, que involucra aspectos educativos, laborales, administrativos y presupuestarios vinculados al proceso de titularización.

De esta manera, el Gobierno avanza en una decisión de fuerte impacto para el sistema educativo, al habilitar que más de 4.500 docentes accedan a la estabilidad mediante la titularización de sus cargos y horas cátedra, cumpliendo con lo acordado en paritarias y otorgando mayor previsibilidad a la tarea cotidiana en las aulas.

Un logro que la Intersindical se atribuye

Finalmente, desde la Intersindical docente subrayaron que este resultado es consecuencia directa de la lucha y la defensa sostenida de los derechos laborales por parte de las organizaciones sindicales.

La titularización, en este marco, es presentada como la consolidación de una política que protege la estabilidad laboral, fortalece las fuentes de trabajo y brinda mayor certeza a docentes de todos los niveles, modalidades y ramas del sistema educativo.

Con más de 2.500 beneficiados, miles de horas cátedra regularizadas y la confirmación oficial del gobernador sobre la titularización de más de 2200 cargos y más de 7400 horas, Catamarca avanza en una de las medidas de mayor impacto para la estructura laboral docente de los últimos años.