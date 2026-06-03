Tras el desplante de Bullrich, otro senador rechazará el retiro del pliego de la polémica

La decisión del Gobierno nacional de retirar el pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli generó nuevas diferencias dentro de La Libertad Avanza en el Senado. Luego del desplante protagonizado por la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, el senador por Formosa, Francisco Paoltroni, adelantó públicamente que rechazará la medida impulsada por el Poder Ejecutivo.

De esta manera, Paoltroni se sumó a la postura adoptada por Bullrich y dejó en evidencia una nueva discrepancia interna respecto de una decisión que involucra la postulación de Michelli para integrar el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata. Ambos legisladores se manifestaron en desacuerdo con la determinación oficial de retirar la candidatura de la postulante por ser familiar del periodista Hugo Alconada Mon.

La postura del senador formoseño fue expresada durante declaraciones brindadas a Radio Rivadavia, donde reivindicó su historial de posiciones independientes frente a determinadas decisiones del oficialismo, al tiempo que aclaró que sus cuestionamientos no implican una ruptura con el espacio político ni una actitud opositora hacia la administración nacional.

La defensa de una posición crítica dentro del oficialismo

Durante la entrevista, Paoltroni explicó que mantiene una línea de conducta basada en expresar públicamente sus diferencias cuando considera que existen cuestiones que merecen observaciones. En ese contexto recordó otros episodios en los que también tomó distancia de decisiones impulsadas por el Gobierno.

Entre los antecedentes mencionados por el legislador se encuentran:

• Su oposición a la candidatura del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia.

• Sus cuestionamientos por la demora del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en presentar su declaración jurada.

Al referirse a estas situaciones, sostuvo que acompaña la gestión gubernamental, especialmente en materia económica, pero remarcó que existen cuestiones institucionales y vinculadas a la moral como política de Estado sobre las cuales considera necesario expresar una opinión diferente.

"Traigo una línea, cuando no estoy de acuerdo planto mi disidencia", afirmó el senador, quien además destacó que expresar desacuerdos no lo convierte en opositor ni enemigo del Gobierno.

Críticas al retiro del pliego de María Verónica Michelli

El eje principal de sus declaraciones estuvo centrado en la decisión de retirar el pliego de María Verónica Michelli. Paoltroni sostuvo que considera equivocada esa medida y la definió como una acción que genera desgaste institucional. Según manifestó, se trata de una situación que afecta a distintos actores del sistema político e institucional y que podría haberse evitado.

"Creo que acá hay una impericia, estas cosas desgastan y mucho, y obviamente no estoy de acuerdo con el retiro del pliego", señaló.

Además, consideró que la medida constituye una "desprolijidad muy grande" que impacta sobre:

• El Senado de la Nación.

• El Poder Ejecutivo Nacional.

• La Justicia.

Para el legislador, estas señales institucionales resultan innecesarias y generan efectos negativos que podrían haberse evitado mediante una mejor conducción del proceso.

Un voto anticipado y sin margen para cambios

Paoltroni fue aún más contundente al confirmar que votará en contra del retiro del pliego cuando la cuestión llegue al recinto. Incluso definió su posición como uno de los votos más previsibles dentro de la Cámara Alta.

"Debo ser el voto más cantado del Senado", expresó. En esa misma línea, señaló que existen límites personales y políticos que no está dispuesto a atravesar. Entre ellos volvió a mencionar su rechazo a la candidatura de Ariel Lijo y sus cuestionamientos hacia Manuel Adorni por la falta de presentación de la declaración jurada.

El senador también reveló que había comunicado previamente su postura a la conducción del bloque. Según indicó, el viernes anterior informó al secretario de Patricia Bullrich que no acompañaría el retiro del pliego impulsado por el Gobierno.

"Siempre aviso mi postura, es un voto cantado el mío para esta situación", afirmó.

Cuestionamientos al rol del Senado y defensa de las diferencias

Otro de los aspectos que Paoltroni puso sobre la mesa fue el impacto que la decisión podría tener sobre los senadores que ya habían respaldado el dictamen correspondiente.

En ese sentido, consideró contradictorio pedir a quienes firmaron el expediente que posteriormente acompañen su retiro. "Es muy feo para cualquiera que firmó ese dictamen, ¿cómo vas a pedirle ahora que vote el retiro? Te convertís en un monigote, en un levantamanos", sostuvo.

El legislador remarcó que los senadores no deben limitarse a acompañar mecánicamente las decisiones del Poder Ejecutivo y defendió la posibilidad de plantear diferencias dentro del oficialismo. Al mismo tiempo, destacó que existe una amplia mayoría legislativa que acompaña la gestión del presidente de la Nación, Javier Milei, así como el rumbo económico impulsado por el Gobierno. También señaló que muchos legisladores trabajan con el objetivo de contribuir a la reelección presidencial.

"Las diferencias son sanas"

En el tramo final de sus declaraciones, Paoltroni buscó relativizar el impacto político de la controversia y sostuvo que las diferencias internas forman parte del funcionamiento saludable de una democracia. "Le resto peso a estas pequeñas diferencias, es sano, las diferencias son sanas", afirmó.

Para respaldar esa idea, estableció una comparación con la situación política de Formosa, provincia gobernada por Gildo Insfrán desde 1995. Según expresó, en ese modelo no existirían límites al poder ni espacios para la disidencia. A partir de esa referencia, reivindicó la necesidad de mantener posiciones propias dentro del debate político y aseguró que continuará expresando sus convicciones cuando considere que determinadas decisiones afectan principios institucionales.

Finalmente, reiteró que su postura no implica abandonar los objetivos políticos del espacio ni apartarse de las ideas que representa. "No pierdo los objetivos, nunca voy a traicionar las ideas. Vinimos a esto y esta es mi línea, una coherencia permanente", concluyó el senador formoseño al ratificar su rechazo al retiro del pliego de María Verónica Michelli.