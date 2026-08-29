Tras reunirse con Máximo Kirchner y José Mayans, los intendentes peronistas buscan ganar peso en la interna

Un grupo de intendentes peronistas bonaerenses comenzó a mover sus fichas dentro del Partido Justicialista con una serie de reuniones con Máximo Kirchner y José Mayans, en una estrategia que busca aumentar su peso político y participar del reordenamiento del espacio de cara a las elecciones de 2027.

La denominada Liga de Intendentes Peronistas, integrada por doce jefes comunales del conurbano y del interior bonaerense, mantuvo primero un encuentro en Merlo con el líder de La Cámpora. Al día siguiente, trasladó parte de esa agenda a la sede nacional del PJ, donde fue recibida por José Mayans, vicepresidente del partido y jefe del bloque peronista en el Senado.

Desde el espacio sostienen que el objetivo es construir una instancia de diálogo que atraviese las distintas corrientes internas y permita articular una propuesta con mayor presencia territorial. En ese camino, anticiparon que comenzarán a recorrer municipios bonaerenses y que también buscarán sumar a intendentes peronistas de otras provincias.

La estrategia apunta a consolidar a la Liga como un actor con peso propio dentro del peronismo bonaerense y lograr un lugar en la mesa de discusión en la que confluyen actualmente el Movimiento Derecho al Futuro, que conduce Axel Kicillof, La Cámpora y el Frente Renovador.

La premisa que transmiten sus integrantes es mantener abiertos los canales de diálogo con todos los sectores, pero sin quedar subordinados a ninguna de las principales terminales del peronismo.

De un grupo vinculado al fútbol a una Liga de intendentes

El espacio surgió como una evolución del denominado Grupo AFA, que inicialmente estaba identificado con la cercanía de algunos de sus integrantes con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia.

Con la incorporación de intendentes del interior bonaerense, el armado amplió su representación y comenzó a presentarse como una Liga con una mayor presencia territorial y con la intención de incidir en las discusiones sobre el futuro del peronismo rumbo a 2027.

Durante el almuerzo con Máximo Kirchner, los intendentes analizaron el escenario político y económico y discutieron el armado del peronismo para los próximos años. En ese marco, coincidieron en la necesidad de fortalecer la presencia territorial del espacio.

Además, expresaron su respaldo a Cristina Kirchner y acompañaron la presentación que la exmandataria realizó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en relación con la revisión de su condena en la causa Vialidad.

El reclamo de los intendentes ante Mayans

Veinticuatro horas después, una delegación de ocho intendentes llevó la discusión a la sede del PJ ubicada en la calle Matheu, donde mantuvo un encuentro con José Mayans.

Durante la reunión plantearon su preocupación por el impacto de las políticas económicas del Gobierno en los municipios. Entre los principales puntos mencionaron el deterioro de las pymes, el aumento de las tarifas y el endeudamiento de las familias.

También coincidieron en la necesidad de que el peronismo pueda construir una alternativa nacional con fuerte anclaje territorial y avanzar en una mayor articulación con dirigentes municipales de otras provincias.

El encuentro con Mayans forma parte, además, de una serie de contactos que la Liga viene desarrollando desde hace semanas. Los intendentes participaron de actividades con legisladores kirchneristas durante el debate de la Ley de Tierras y también mantuvieron una reunión con Kicillof, en una estrategia que busca establecer vínculos con las principales referencias del PJ.

Quiénes integran la Liga

La Liga de Intendentes Peronistas está integrada por Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Gustavo Menéndez, de Merlo; Mariel Fernández, de Moreno; Federico Achával, de Pilar; Nicolás Mantegazza, de San Vicente; Marisa Fassi, de Cañuelas; Hernán Arranz, de Monte Hermoso; Ernesto "Tito" Sanzio, de Baradero; Gastón Granados, de Ezeiza; Juan Pablo García, de Dolores; Juan de Jesús, de La Costa; y Federico Susbielles, de Bahía Blanca.

Con este esquema, el grupo busca ganar protagonismo dentro del mapa peronista bonaerense, mantener diálogo con las distintas vertientes del espacio y, al mismo tiempo, ampliar su estructura territorial más allá de la provincia.

La apuesta de los intendentes es llegar a la discusión de 2027 con una posición propia y con capacidad para intervenir en el armado del peronismo, sin quedar atados de antemano a ninguna de las principales corrientes internas.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.