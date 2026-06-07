Tras una internación de urgencia, Lázaro Báez regresó a Ezeiza y recibió la visita del juez

La situación de salud de Lázaro Báez volvió a colocarse en el centro de la escena luego de que el empresario fuera internado de urgencia por un cuadro de pulmonía y posteriormente regresara a su celda en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. El episodio encendió nuevas alarmas entre sus familiares y su equipo de defensa, quienes sostienen que el deterioro físico del detenido se viene profundizando desde hace tiempo y reclaman una atención médica más intensa y permanente.

Báez cumple actualmente una condena unificada de 15 años de prisión por las causas conocidas como la "Ruta del Dinero K" y "Vialidad". Su reciente internación reactivó las preocupaciones sobre su estado clínico y derivó en una situación poco frecuente dentro de los diez años que lleva detenido: la visita personal del juez Néstor Costabel, quien se acercó al establecimiento penitenciario para conocer de primera mano las condiciones de salud del empresario.

Una internación que volvió a generar preocupación

El agravamiento del cuadro médico de Báez motivó una rápida reacción de su entorno más cercano. Según trascendió, el empresario había sido trasladado de urgencia debido a una pulmonía, situación que se sumó a una serie de patologías preexistentes que forman parte de su historial médico.

Fuentes cercanas al extitular de Austral Construcciones indicaron que la preocupación se profundizó debido a que el cuadro actual no constituye un hecho aislado. Por el contrario, remarcaron que durante los últimos meses se registraron distintos episodios que evidenciarían un deterioro progresivo de su salud.

Desde su entorno afirman que, en caso de no recibir atención médica inmediata, avanzarán con la presentación de un habeas corpus para reclamar medidas urgentes que garanticen la asistencia sanitaria correspondiente.

Las patologías que preocupan a su defensa

Según la información difundida por su defensa, Báez enfrenta una combinación de problemas de salud que requieren seguimiento permanente.

En los últimos días, el empresario, que es diabético, habría presentado complicaciones asociadas a:

• Hipertensión arterial.

• Bronquitis.

• Hemorragias digestivas.

• Posibles afecciones derivadas de una patología intestinal.

La abogada Yanina Nicoletti brindó detalles sobre las dificultades que, según sostiene, enfrenta su defendido dentro del sistema penitenciario.

La letrada aseguró que desde hace dos meses Báez no cuenta con tiras reactivas para controlar los niveles de insulina y que tampoco recibe controles cardiológicos. Además, afirmó que el empresario padece episodios recurrentes de gripe y EPOC vinculados a la humedad existente en la celda donde permanece alojado.

Nicoletti también alertó sobre la reaparición de un cuadro de sangrado intestinal por el cual, según explicó, vienen reclamando controles médicos desde el mes de febrero.

El informe del Hospital Penitenciario

Tras la internación, el Hospital Penitenciario Central I elaboró un parte médico donde describió la situación clínica del empresario.

De acuerdo con ese informe, Báez es considerado un paciente con múltiples patologías crónicas que se encuentran bajo tratamiento estable.

El documento señala que el empresario, de 70 años, presenta antecedentes de:

• Hipertensión arterial.

• Dislipemia.

• Diabetes tipo 2.

• Asma bronquial alérgica.

• Obesidad.

• Arritmia no filiada.

Al momento de la evaluación médica, el informe indicó que Báez se encontraba estable. Los profesionales señalaron que estaba lúcido y orientado en persona, tiempo y espacio.

También consignaron que podía deambular por sus propios medios y movilizar normalmente todos sus miembros.

Como parte de los estudios realizados, se le practicó una radiografía de tórax y se le indicó un tratamiento basado en antihistamínicos y corticoides en bajas dosis durante tres días.

El episodio de sangrado y el turno de Gastroenterología

El mismo informe médico incluyó referencias a un episodio de proctorragia leve, es decir, sangrado rectal, ocurrido aproximadamente una semana antes de la internación.

No obstante, los profesionales señalaron que al momento de la evaluación el propio Báez negó presentar sangrado activo o síntomas digestivos.

Asimismo, quedó registrado un turno programado para el próximo 19 de junio en la especialidad de Gastroenterología, consulta que se realizará bajo modalidad de telemedicina. Pese a esas indicaciones, el entorno del empresario considera que la respuesta médica resulta insuficiente y continúa reclamando controles y seguimiento inmediatos.

La intervención del juez Costabel

Uno de los aspectos más relevantes de la jornada fue la presencia del juez Néstor Costabel en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

Según reconstruyeron fuentes cercanas a Báez, el magistrado se presentó personalmente para interiorizarse acerca del cuadro clínico del detenido. Durante ese encuentro, el empresario le habría planteado su preocupación por la atención médica que recibe y le habría solicitado garantías respecto de su salud y su seguridad dentro del establecimiento penitenciario.

De acuerdo con las versiones difundidas desde su entorno, Báez habría manifestado ante el juez que siente que lo quieren dejar morir en la cárcel. También trascendió que Costabel le habría asegurado que tomaría medidas frente a la situación planteada.

Quienes rodean al empresario destacan que se trata de la primera visita del magistrado en los diez años que lleva detenido. Costabel no solo interviene actualmente como juez de ejecución de la condena, sino que además presidió el Tribunal Oral Federal 4 que condenó a Báez en el expediente conocido como la Ruta del Dinero K.

Antecedentes recientes y el traslado a Buenos Aires

Las preocupaciones sobre la salud del empresario no son nuevas. El año pasado, mientras permanecía detenido en Río Gallegos, su defensa ya había solicitado atención médica urgente y cuestionado las condiciones de detención.

En aquel período, Báez se encontraba alojado en la Unidad Penitenciaria 15 de Río Gallegos, adonde había sido trasladado desde El Calafate.

Durante esa estadía también debió ser internado de urgencia en el hospital de la ciudad tras sufrir una descompensación. Posteriormente fue trasladado a Buenos Aires. Según se explicó entonces, una de las razones de ese cambio fue la disponibilidad de infraestructura médica en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, que cuenta con el Hospital Penitenciario Central I y con el Hospital Zonal de Ezeiza para atender eventuales requerimientos sanitarios.

Fue precisamente en ese centro asistencial donde Báez permaneció internado durante algunas horas el viernes, antes de recibir el alta médica y regresar a su celda. Mientras tanto, la preocupación de su familia y de su defensa continúa vigente, con la posibilidad de avanzar judicialmente mediante un habeas corpus si consideran que la atención requerida no llega en los tiempos que estiman necesarios.