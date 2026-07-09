Tras la vigilia en Tucumán, Milei encabezará el Tedeum del 9 de Julio junto a su Gabinete

El presidente Javier Milei encabezará este jueves el tradicional Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, luego de haber participado durante la medianoche de los actos centrales de la vigilia patria en la Casa Histórica de la Independencia, en la provincia de Tucumán.

La ceremonia religiosa, prevista para las 10:30, volverá a mostrar una de las postales más características de cada celebración del 9 de Julio: la caminata del mandatario acompañado por los integrantes de su Gabinete desde la Casa Rosada hasta el principal templo católico del país.

El acto se desarrollará en un escenario político e institucional particular, marcado por recientes cambios dentro del equipo de gobierno, por el fortalecimiento de los vínculos entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia Católica y por las expectativas generadas ante una eventual visita del Papa León XIV a la Argentina durante el mes de noviembre.

De Tucumán a la Catedral Metropolitana

La agenda presidencial comenzó durante la noche del miércoles con la participación de Javier Milei en la vigilia realizada en la Casa Histórica de la Independencia, en Tucumán, en el marco de la conmemoración del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.

Finalizadas las actividades oficiales en la provincia, el Presidente regresó a la Ciudad de Buenos Aires, donde este jueves encabezará el tradicional Tedeum organizado con motivo de una de las principales fechas patrias del calendario nacional.

Como ocurre habitualmente en esta ceremonia, el mandatario partirá desde la Casa Rosada junto a sus ministros para dirigirse caminando hasta la Catedral Metropolitana, donde participará del oficio religioso.

El recorrido volverá a representar una de las imágenes institucionales más emblemáticas de las celebraciones oficiales del 9 de Julio.

Una ceremonia encabezada por Jorge García Cuerva

El servicio religioso estará presidido por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien tendrá a su cargo la homilía central de la ceremonia.

De acuerdo con lo previsto, se espera que el mensaje vuelva a poner el foco en la necesidad de superar las divisiones políticas y en la importancia de prestar atención a los sectores socialmente más vulnerables, ejes que ya habían estado presentes durante el Tedeum del pasado 25 de mayo.

La ceremonia constituye uno de los principales actos institucionales del Día de la Independencia y reúne tradicionalmente a las máximas autoridades nacionales.

Cambios en el Gabinete y el vínculo con la Iglesia

El Tedeum de este año se desarrollará además en un contexto de modificaciones dentro del equipo oficialista. La ceremonia tendrá lugar luego del recambio registrado en áreas clave del Gobierno, con la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier.

Al mismo tiempo, el encuentro se inscribe en un escenario de esfuerzos del Poder Ejecutivo por afianzar las relaciones institucionales con la Iglesia Católica. Ese proceso cobra relevancia frente a la posibilidad de una futura visita del Papa León XIV a la Argentina, una alternativa que, según se analiza, podría concretarse durante noviembre en el marco de una gira por la región.

Asimismo, entre los temas que forman parte de la agenda compartida aparece el impulso de la ley sobre ludopatía, una iniciativa que, de acuerdo con la información difundida, genera especial preocupación dentro de los sectores eclesiásticos.

La vigilia patria reunió a gobernadores en Tucumán

Antes del Tedeum, la atención política estuvo concentrada en las actividades desarrolladas en Tucumán durante la medianoche. Con motivo del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, el Gobierno nacional organizó una amplia convocatoria en la que participaron gobernadores alineados con la agenda de reformas impulsada por el Ejecutivo.

Entre los mandatarios presentes estuvieron:

Osvaldo Jaldo , gobernador de Tucumán y anfitrión del acto.

, gobernador de Tucumán y anfitrión del acto. Ignacio Torres , gobernador de Chubut.

, gobernador de Chubut. Alfredo Cornejo , gobernador de Mendoza.

, gobernador de Mendoza. Raúl Jalil, gobernador de Catamarca.

Según la información difundida, una docena de gobernadores asistió a la celebración oficial realizada en la histórica sede donde fue declarada la Independencia argentina. La presencia de los mandatarios provinciales otorgó al acto un fuerte contenido institucional dentro de las conmemoraciones por la fecha patria.