Jalil respaldó a Milei y aseguró que "es muy probable que reelija" el año que viene

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, envió una nueva señal de acercamiento a La Libertad Avanza durante su intervención en un panel del Forbes Mining Summit. Consultado sobre las posibilidades de que el presidente Javier Milei consiga la reelección en 2027, el mandatario provincial fue contundente: "Es muy probable que reelija".

La definición se inscribió en una relación política que se fue consolidando a partir del respaldo de Jalil a iniciativas centrales de la administración libertaria. El gobernador, proveniente del peronismo, se convirtió en uno de los principales aliados del oficialismo en votaciones de importancia, entre ellas la Ley Bases y el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), ambos respaldados en 2024.

Jalil acompañó su pronóstico electoral con una evaluación positiva de la situación económica. "Obviamente que yo creo que las cosas ya están mejorando", afirmó, aunque también reconoció que el ritmo de esa mejora no coincide necesariamente con las expectativas de la sociedad.

Minería y agroindustria como ejes de la recuperación

La mirada del gobernador sobre la evolución de la economía está estrechamente vinculada con el desempeño de sectores productivos considerados centrales para Catamarca. Durante la conversación, señaló específicamente a la minería y la agroindustria como actividades que registraron mejoras en la provincia.

Para Jalil, además, los cambios producidos en la economía mundial y el avance de los proyectos provinciales contribuyeron a generar coincidencias entre mandatarios de distintos espacios políticos. En ese escenario, la minería aparece como uno de los ámbitos capaces de acercar posiciones más allá de las pertenencias partidarias.

El gobernador incluso planteó que existe un nivel significativo de coincidencia entre los gobiernos provinciales respecto del rumbo nacional. Según expresó:

17 gobernadores de distintos partidos políticos coinciden en un 75% de lo que se está haciendo.

de distintos partidos políticos coinciden en un de lo que se está haciendo. Esa coincidencia alcanza a mandatarios de diferentes espacios políticos.

La minería constituye uno de los puntos de convergencia.

constituye uno de los puntos de convergencia. Jalil mencionó como ejemplo la Mesa del Cobre y el trabajo compartido con Cornejo, pese a que pertenece a otro partido.

La referencia a esa cooperación expone el modo en que el gobernador interpreta el escenario político actual: las diferencias partidarias no impedirían, según su visión, la construcción de acuerdos alrededor de proyectos económicos y productivos vinculados con las provincias.

El contraste con las dificultades sociales

Sin embargo, el optimismo expresado por Jalil convive con una realidad provincial que presenta fuertes contrastes. Catamarca es una de las provincias con más familias endeudadas, mientras que las dificultades para llegar a fin de mes continúan marcando una diferencia significativa respecto del panorama económico positivo que describió el gobernador.

Ese contraste atraviesa la valoración de la gestión. Por un lado, Jalil destacó las mejoras observadas en actividades como la minería y la agroindustria y vinculó esos avances con una perspectiva favorable sobre el rumbo nacional. Por otro, las dificultades económicas de las familias mantienen vigente una problemática que no queda resuelta por el crecimiento de determinados sectores productivos.

La propia definición del gobernador incorpora esa tensión al reconocer que la mejora económica comenzó, según su apreciación, pero que avanza a un ritmo diferente del que esperaba la sociedad.

El vínculo con Casa Rosada y los intereses de Catamarca

El respaldo de Jalil a las medidas nacionales también aparece relacionado directamente con los beneficios que, según su planteo, recibió Catamarca desde la Casa Rosada. En ese sentido, el gobernador sostuvo una posición pragmática: su prioridad declarada es que a la provincia le vaya bien.

"Yo me voy a encargar de que a Catamarca le vaya bien", sentenció. La frase sintetiza el criterio con el que explicó su relación con el Gobierno nacional y el apoyo otorgado a sus principales iniciativas.

Dentro de ese vínculo, el gobernador respaldó a la gestión libertaria como consecuencia de favores que llegaron desde la Casa Rosada. Entre ellos aparece YMAD, la empresa minera en la que fue designado Fernando Jalil, hermano del mandatario catamarqueño.

Así, el acercamiento político a Milei se desarrolla en paralelo con una agenda provincial centrada en los beneficios concretos que Catamarca pueda obtener y en el avance de sus proyectos.

Obra pública y un nuevo esquema de participación nacional

La conversación también abordó el papel de la Nación en materia de obra pública. Jalil defendió la idea de que el Gobierno nacional continúa ocupándose de ese área, aunque mediante una modalidad diferente.

Según explicó, el Gobierno avanza a través de concesiones, al tiempo que reconoció que el ritmo de ejecución puede encontrarse por debajo de lo que espera la población.

La definición vuelve a plantear una mirada matizada sobre la administración libertaria. Jalil sostiene que existen cambios en la forma de intervención del Estado nacional y que determinados procesos económicos comienzan a mostrar mejoras, pero admite simultáneamente que los tiempos de esas transformaciones no necesariamente coinciden con las demandas sociales.

En ese marco, su pronóstico sobre 2027 adquiere una dimensión política más amplia. Jalil considera "muy probable" una reelección de Milei, fundamentando esa expectativa en una economía que, según su evaluación, comenzó a mejorar, en el crecimiento de sectores como la minería y la agroindustria y en un nivel de coincidencia entre gobernadores que, de acuerdo con sus propias palabras, alcanza al 75% de las políticas implementadas.

El posicionamiento del gobernador queda así definido por una combinación de intereses provinciales, acuerdos interpartidarios y respaldo selectivo al Gobierno nacional. Mientras Catamarca busca capitalizar el avance de sus proyectos y sectores productivos, Jalil sostiene simultáneamente su vínculo con el peronismo provincial y una relación cada vez más estrecha con la administración de Javier Milei.