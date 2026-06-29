Una funcionaria confirmó que le prestó su tarjeta de crédito a Adorni para comprar un monitor gamer

La investigación judicial que analiza el patrimonio y los movimientos financieros de Manuel Adorni incorporó este lunes un nuevo testimonio que agrega un elemento relevante al expediente. La directora general de Actividades Presidenciales, Laura Schiuma, confirmó ante la Justicia que durante el año pasado le prestó su tarjeta de crédito al ex funcionario para concretar la compra de un monitor destinado al uso de videojuegos.

La declaración fue realizada ante el fiscal Gerardo Pollicita en los tribunales federales de Comodoro Py, en el marco de una causa penal que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito e inconsistencias en su patrimonio.

Durante su comparecencia, Schiuma ratificó que la operación efectivamente existió y explicó que la compra fue realizada utilizando su tarjeta de crédito, aunque desde la cuenta personal que el ex funcionario libertario tenía en Mercado Libre.

La compra del monitor gamer

Según quedó plasmado en su declaración, la operación correspondió a la adquisición de un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8, cuyo valor ascendía a $2.184.999,00 en agosto de 2025.

De acuerdo con el testimonio brindado ante los investigadores, el procedimiento consistió en que Adorni utilizó la tarjeta de crédito de Schiuma para efectuar la compra y, posteriormente, le reintegró el dinero en efectivo.

La funcionaria sostuvo ante la Justicia que, una vez concretada la adquisición del equipo, el entonces ex jefe de Gabinete le devolvió el monto correspondiente mediante un pago en efectivo.

Ese punto quedó incorporado al expediente como parte de la reconstrucción de las operaciones financieras que son objeto de análisis por parte del Ministerio Público Fiscal.

Una causa centrada en el patrimonio y los consumos

La declaración de Schiuma representa un nuevo elemento dentro de la investigación que conduce el fiscal Gerardo Pollicita, cuyo objetivo es determinar la existencia de presuntas irregularidades vinculadas con el patrimonio del ex funcionario.

La causa pone el foco en los consumos millonarios y en las deudas que, según la investigación, superaban el sueldo que Adorni percibía durante su gestión como funcionario del Gobierno Nacional.

En ese contexto, el uso de tarjetas de crédito pertenecientes a otras personas constituye uno de los aspectos que la Justicia analiza para reconstruir la modalidad mediante la cual se realizaron determinadas adquisiciones.

La confirmación brindada por Schiuma, al reconocer que facilitó su tarjeta para concretar una compra de elevado valor económico, incorpora un nuevo antecedente dentro del expediente y, de acuerdo con la investigación, complica aún más la situación judicial de Adorni.

Otras compras bajo análisis

La investigación judicial no se limita únicamente al monitor gamer adquirido mediante la tarjeta de Laura Schiuma.

De acuerdo con lo detectado por la Justicia, también fueron utilizadas tarjetas pertenecientes a otro empleado de la Vocería Presidencial, Luis Enrique Aluju, para realizar nuevas compras vinculadas a equipos destinados a videojuegos.

En ese caso, las operaciones comprendieron la adquisición de dos proyectores Epson, cada uno con un valor de $1.831.795.

Las cifras analizadas por los investigadores incluyen:

Monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8: $2.184.999,00 (valor correspondiente a agosto de 2025).

(valor correspondiente a agosto de 2025). Dos proyectores Epson: $1.831.795 cada uno.

cada uno. Monto total aproximado de los equipos de entretenimiento: casi 6 millones de pesos.

Estos movimientos forman parte del conjunto de operaciones económicas que la Justicia incorporó al expediente para analizar la evolución patrimonial y los consumos atribuidos al ex funcionario.

El avance del expediente

Con la declaración de Laura Schiuma incorporada formalmente a la causa, el expediente suma una confirmación directa sobre la utilización de una tarjeta de crédito perteneciente a una funcionaria para concretar una compra de alto valor destinada al uso de videojuegos.

Al mismo tiempo, las compras detectadas mediante tarjetas de otro empleado de la Vocería Presidencial amplían el universo de operaciones bajo análisis y refuerzan la línea investigativa que desarrolla el fiscal Gerardo Pollicita.

Mientras la causa continúa avanzando en los tribunales federales de Comodoro Py, las declaraciones, los consumos registrados y las adquisiciones de equipos de entretenimiento permanecen bajo examen judicial como parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito e inconsistencias patrimoniales que involucra a Manuel Adorni.