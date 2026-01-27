Vecinos de Chumbicha levantaron el corte de la Ruta 38 y esperan respuestas del IPV

Vecinos del barrio 27 Viviendas de la localidad de Chumbicha levantaron pasadas las once de la mañana el corte parcial que mantenían sobre la Ruta Nacional 38, a la altura del cementerio local, en el kilómetro 516, como parte de un reclamo dirigido al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y a la empresa constructora responsable de las obras. La medida había sido adoptada en rechazo a lo que denuncian como graves deficiencias estructurales en las casas que habitan, entregadas por el Gobierno de la provincia de Catamarca hace aproximadamente un año y medio.

La protesta, que afectó el acceso norte a la localidad, fue suspendida de manera transitoria luego de que las madres que encabezaban la manifestación fueran informadas sobre la presencia de funcionarios del IPV en el barrio. Si bien decidieron interrumpir el corte, los vecinos advirtieron que la medida podría retomarse en caso de no recibir respuestas concretas y soluciones efectivas a los problemas planteados.

En diálogo con medios radiales, una de las manifestantes explicó que las fallas detectadas no se limitan a casos aislados, sino que se repiten en la totalidad de las 27 viviendas que conforman la barriada. Según indicaron, las casas fueron adjudicadas recientemente y, pese al poco tiempo transcurrido desde su entrega, presentan un deterioro significativo que compromete las condiciones de habitabilidad.

El detonante inmediato del reclamo fueron las intensas tormentas registradas en los últimos días, que, de acuerdo al testimonio de los vecinos, dejaron al descubierto problemas estructurales que ya se venían advirtiendo desde temporales anteriores. Las lluvias recientes agravaron una situación preexistente y aceleraron el deterioro de las construcciones.

Entre las principales deficiencias denunciadas se encuentran filtraciones de agua por techos y paredes, agrietamientos visibles en distintas áreas de las viviendas y la electrificación de superficies internas, producto del contacto entre humedad y las instalaciones eléctricas. Esta última situación fue señalada como especialmente peligrosa, ya que representa un riesgo directo para la integridad física de las familias, muchas de ellas con niños pequeños.

"Las lluvias hicieron evidente lo que ya veníamos denunciando desde hace semanas. El agua ingresa por las paredes, hay humedad constante y enchufes que quedan electrificados", relataron algunos de los residentes durante la manifestación. En ese sentido, explicaron que los primeros inconvenientes comenzaron a detectarse tras un temporal anterior, pero que con las lluvias posteriores los problemas se profundizaron y se volvieron imposibles de ignorar.

Los vecinos señalaron que, pese a haber realizado reclamos previos ante los organismos correspondientes, no obtuvieron respuestas satisfactorias ni soluciones de fondo. Esta falta de respuesta fue lo que motivó la decisión de visibilizar el conflicto mediante un corte de ruta, con el objetivo de llamar la atención de las autoridades provinciales y acelerar la intervención del IPV.

Durante la mañana, efectivos policiales trabajaron en el lugar para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de quienes circulaban por la Ruta Nacional 38, mientras se desarrollaba la protesta. El corte fue parcial y permitió el paso alternado de vehículos, aunque generó demoras en el tránsito.

Los residentes del barrio 27 Viviendas remarcaron que su principal objetivo es obtener soluciones definitivas que garanticen condiciones dignas y seguras de habitabilidad. En ese sentido, insistieron en la necesidad de que el IPV y la empresa constructora se hagan responsables de las falencias detectadas y ejecuten las reparaciones necesarias a la mayor brevedad posible.

Finalmente, los manifestantes reiteraron que mantendrán el estado de alerta y que no descartan retomar las medidas de fuerza si no reciben una respuesta concreta en el corto plazo. "Levantamos el corte porque nos dijeron que iban a venir a ver los problemas, pero si no hay soluciones reales, vamos a volver a reclamar", advirtieron.