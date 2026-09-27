Vilches antes de renunciar, hizo una denuncia contra Spagnuolo por sobreprecios en Discapacidad

Alejandro Vilches, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como secretario nacional de Discapacidad, había recurrido a la Justicia para denunciar presuntas irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante la gestión de su antecesor, Diego Spagnuolo.

Según publicó La Nación, la presentación judicial fue realizada meses antes de la salida de Vilches, en abril, y expuso una serie de situaciones que el entonces funcionario consideró de gravedad dentro del organismo.

Entre los principales puntos señalados en la denuncia aparecen sobreprecios sistemáticos, ausencia de procedimientos administrativos adecuados, debilidades estructurales, falencias, demoras y problemas en distintos circuitos de la ANDIS.

La presentación adquiere relevancia en el contexto de las investigaciones que ya alcanzaban a Spagnuolo por presuntas irregularidades vinculadas con la compra de medicamentos e insumos. Vilches había llegado precisamente para ocupar el lugar de quien fuera desplazado por el Gobierno en medio de acusaciones por coimas y desviación de fondos en el área de Discapacidad.

Insumos médicos con precios hasta 20 veces superiores

Entre las irregularidades detalladas en la denuncia aparecen operaciones relacionadas con la adquisición de insumos médicos y ortopédicos cuyos valores habrían alcanzado precios de hasta 20 veces superiores a los que abonaba el Programa de Atención Médica Integral (PAMI).

La diferencia de precios constituye uno de los principales elementos mencionados en la presentación judicial y se suma a otros datos relacionados con la facturación de proveedores al Estado.

En ese listado aparecen distintas empresas que, según la información consignada en la denuncia, facturaron a la ANDIS por más de $25.000 millones. Entre los proveedores mencionados figuran:

Indecomm.

Droguería Floresta.

Neurosalud.

Farma Salud SRL.

Ortopedia Bernat SRL.

Artrobone Ortopedia SA.

Cirugía y Ortopedia Imnova SA.

Bymax Medical SRL.

Expo Trauma SA.

La enumeración forma parte del conjunto de elementos que Vilches llevó a la Justicia al advertir sobre las irregularidades que, según su presentación, se registraban en distintos circuitos administrativos y de compras de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Sobreprecios superiores al 4.000%

Otro de los datos incluidos en la denuncia está relacionado con los denominados productos de apoyo, entre los que se encuentran sillas de ruedas y prótesis.

Según la información presentada, se detectaron sobreprecios de más de 4.000% en la facturación a ANDIS en este tipo de productos. La magnitud de las diferencias señaladas se suma a la referencia a insumos médicos y ortopédicos adquiridos con valores de hasta 20 veces superiores a los abonados por PAMI, configurando uno de los ejes centrales de las irregularidades denunciadas por Vilches.

A estas situaciones se agrega el resultado de una auditoría que detectó un desvío de $158.000 millones en el área de Discapacidad.

De esta manera, la denuncia presentada por el exfuncionario incluyó tanto observaciones sobre procedimientos administrativos como cuestionamientos relacionados con los valores de las compras, la facturación de proveedores y el destino de recursos del área.

Spagnuolo, procesado en la causa por presuntas coimas

La situación denunciada se desarrolla en paralelo con la causa judicial que actualmente tiene a Diego Spagnuolo procesado por la investigación de presuntas coimas en la compra de medicamentos de ANDIS.

La medida fue adoptada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones. Además de Spagnuolo, fueron procesadas otras 18 personas, a quienes se acusa de haber conformado una presunta asociación ilícita.

De acuerdo con la hipótesis sostenida por el fiscal Franco Picardi, Spagnuolo habría sido el jefe de un esquema de corrupción basado en el pedido de coimas para direccionar contrataciones hacia determinados laboratorios en operaciones vinculadas con la compra de medicamentos e insumos.

La investigación judicial y la denuncia presentada por Vilches constituyen así dos elementos que se vinculan temporalmente con la gestión de Spagnuolo al frente de la Agencia, aunque corresponden a actuaciones y señalamientos diferentes.

El recorrido de Vilches

Vilches había asumido en la ANDIS después de la salida de Spagnuolo. El Gobierno había echado a su antecesor en medio de las acusaciones relacionadas con coimas y desviación de fondos en el área de Discapacidad.

Meses después de haber presentado su denuncia ante la Justicia, Vilches también dejó su cargo como interventor de la ANDIS. Su salida fue comunicada bajo el argumento de "motivos personales". La secuencia ubica la denuncia judicial antes de su alejamiento y muestra que el entonces funcionario había advertido sobre distintas irregularidades durante el período en que estuvo al frente del organismo.

La salida de Vilches abrió entonces una nueva etapa para la conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Pablo Di Liscia asumió con una agenda de control y eficiencia

En reemplazo de Vilches quedó Pablo Di Liscia, quien asumió con el objetivo de optimizar el acceso a las prestaciones del sector, fortalecer los mecanismos de control e impulsar una administración eficiente de los recursos públicos, de acuerdo con lo informado por el Gobierno.

El nuevo funcionario cuenta con antecedentes en la gestión de organismos públicos vinculados con la salud y la administración estatal. Entre 2017 y 2019, Di Liscia se desempeñó como presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, entidad que administra la cobertura de más de 2,2 millones de afiliados.

Antes de esa función, ejerció como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión dentro del ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A esa experiencia en la administración pública se suma una trayectoria de más de dos décadas de experiencia ejecutiva en empresas privadas.