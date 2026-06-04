Villarruel apuntó a Bullrich por el "descontrol" de los pliegos judiciales

La sesión del Senado de la Nación destinada al tratamiento de pliegos judiciales volvió a quedar atravesada por fuertes tensiones políticas luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel responsabilizara directamente a la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, por los cambios introducidos en el temario y por la situación que se generó en el recinto.

Las declaraciones de Villarruel se produjeron en el marco de una jornada parlamentaria marcada por las discusiones en torno a la cantidad de pliegos que finalmente serían sometidos a votación. La controversia surgió a partir de las modificaciones realizadas respecto del número de dictámenes judiciales que estaban previstos para ser debatidos durante la sesión.

Según se informó, durante la reunión de Labor Parlamentaria celebrada el miércoles, Bullrich había planteado que el oficialismo pretendía avanzar con el tratamiento de 50 pliegos. Sin embargo, poco antes del inicio de la sesión se comunicó que finalmente serían considerados los 73 dictámenes que se encontraban en condiciones de ser aprobados.

La modificación generó cuestionamientos y abrió un nuevo frente de conflicto político dentro de la Cámara Alta.

Las críticas de Villarruel

Al ingresar al Senado, Victoria Villarruel fue consultada por los periodistas acerca de la situación y respondió con fuertes críticas dirigidas a Patricia Bullrich.

"Bullrich nos somete a esta situación", afirmó la vicepresidenta al referirse a las dificultades generadas por los cambios en el listado de pliegos. Las declaraciones cobraron especial relevancia debido a que Villarruel no estuvo presente al inicio de la sesión, cuya apertura quedó a cargo del presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

La titular del Senado insistió en cuestionar la falta de previsibilidad respecto de los expedientes que serían debatidos en el recinto y señaló que las modificaciones fueron alterando sucesivamente la cantidad de nombramientos previstos para la jornada.

"Hay que preguntarle a Patricia Bullrich que nos somete a esta situación. Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces, no estamos juntando caramelos en un kiosco", expresó. La frase reflejó el nivel de malestar que manifestó la vicepresidenta frente a una situación que consideró impropia para el tratamiento de cargos vinculados al Poder Judicial.

Cuestionamientos sobre la organización del temario

Durante sus declaraciones, Villarruel también sostuvo que las autoridades del Senado no contaban con información definitiva respecto del listado de pliegos hasta poco antes de que comenzara la sesión. Según explicó, la incertidumbre respecto de los expedientes a tratar se mantuvo hasta los momentos previos al inicio de la deliberación parlamentaria.

"Nosotros no sabíamos el listado de pliegos que se iban a tratar hasta media hora antes. Hay que preguntarle a la presidenta del bloque de LLA, que nos somete a este descontrol", manifestó. Las críticas apuntaron directamente a la conducción política del bloque oficialista en el Senado y volvieron a poner de relieve las diferencias surgidas en torno a la organización del debate.

Entre los cuestionamientos formulados por la vicepresidenta se destacaron los siguientes puntos:

La modificación de la cantidad de pliegos previstos para la sesión.

El cambio de criterio respecto del temario originalmente planteado.

La falta de certeza sobre el listado definitivo hasta minutos antes del inicio del debate.

La importancia institucional de los nombramientos judiciales sometidos a consideración.

El debate por los pliegos judiciales

La discusión se produjo mientras el Senado avanzaba en el tratamiento de los dictámenes judiciales que cuentan con condiciones reglamentarias para ser aprobados.

El eje de la controversia estuvo centrado en el incremento de la cantidad de expedientes incluidos en el temario. De acuerdo con lo señalado por Villarruel, el número pasó de los 50 pliegos inicialmente mencionados durante la reunión de Labor Parlamentaria a un total de 73 dictámenes.

La situación generó cuestionamientos acerca del mecanismo utilizado para incorporar nuevos expedientes y derivó en un clima de tensión política que se reflejó tanto dentro como fuera del recinto.

La reunión con Verónica Michelli

Durante el contacto con la prensa, Villarruel también fue consultada acerca de la audiencia que mantuvo con Verónica Michelli, candidata a jueza cuyo pliego fue vetado por el Gobierno Nacional.

Al respecto, la vicepresidenta explicó las circunstancias en las que se produjo el encuentro y aseguró que la reunión respondió a un pedido formulado por la propia postulante. "Me solicitó una reunión para conversar sobre su situación especial, yo no la conocía ni tampoco a su cuñado y fue lo que conversamos", señaló.

Con esas declaraciones, Villarruel se refirió al encuentro mantenido con Michelli y brindó su versión sobre el contenido de la conversación, en medio de un contexto político atravesado por las discusiones sobre las designaciones judiciales.