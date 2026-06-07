Villarruel a diferencia de Milei, saludó a los periodistas en su día

La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a los trabajadores de prensa en el marco del Día del Periodista. Su pronunciamiento se produjo en una jornada en la que el presidente Javier Milei optó por no realizar declaraciones públicas vinculadas a la fecha, situación que volvió a poner de manifiesto diferencias de enfoque respecto de la relación con el periodismo y los medios de comunicación.

A través de una extensa reflexión, Villarruel destacó la importancia de la actividad periodística dentro del sistema democrático y expresó un reconocimiento particular a quienes desarrollan la profesión con compromiso y responsabilidad. En ese contexto, diferenció la tarea informativa de prácticas que, según señaló, están vinculadas con operaciones, extorsión o propaganda.

"En el Día del Periodista quiero saludar especialmente a quienes viven esta profesión como un servicio y no como una herramienta de operaciones, extorsión o propaganda", manifestó la funcionaria en el mensaje difundido durante la jornada.

En el Día del Periodista quiero saludar especialmente a quienes viven esta profesión como un servicio y no como una herramienta de operaciones, extorsión o propaganda.



La Argentina necesita un periodismo que investigue, que pregunte, que incomode cuando haga falta. No... pic.twitter.com/sYf0uxqoRS — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 7, 2026

Un llamado a un periodismo que investigue y pregunte

En su publicación, la vicepresidenta planteó su visión sobre el rol que debe desempeñar la prensa en la sociedad. En ese sentido, sostuvo que la República Argentina necesita un periodismo que investigue, que formule preguntas y que incomode cuando resulte necesario.

Al mismo tiempo, cuestionó la existencia de profesionales que, según expresó, militan relatos mientras ocultan la realidad que atraviesan millones de ciudadanos.

La reflexión de Villarruel puso el foco en la función de control e investigación que desarrolla el periodismo y en la necesidad de preservar esos principios dentro del ejercicio profesional.

Las presiones y el desafío de sostener la verdad

Otro de los ejes abordados por la vicepresidenta estuvo relacionado con las dificultades que enfrentan los trabajadores de prensa en el contexto actual.

"Muchas veces lo más difícil no es decir la verdad, sino sostenerla cuando aparecen las presiones, las campañas de desprestigio o los ataques coordinados contra quien piensa distinto", reflexionó. A partir de esa afirmación, Villarruel realizó una consideración personal sobre el escenario mediático y digital contemporáneo. Según expresó, le tocó observar cómo algunos utilizan micrófonos y redes sociales no para informar sino para deformar, agredir y construir enemigos.

No obstante, contrapuso esa situación al destacar la existencia de profesionales que continúan trabajando con honestidad y respeto por la verdad, incluso en un contexto que describió como cada vez más hostil.

La funcionaria envió especialmente su reconocimiento a esos trabajadores de prensa, a quienes consideró ejemplos de compromiso con la tarea informativa.

Libertad de prensa y responsabilidad

La titular del Senado también profundizó sobre la importancia que tienen los medios de comunicación dentro del funcionamiento democrático.

En ese marco, sostuvo que siempre defendió la idea de que una democracia sana necesita libertad de prensa, aunque remarcó que esa libertad debe estar acompañada por responsabilidad. Según afirmó, informar no es manipular y opinar no debería implicar destruir a quien piensa diferente. Esa definición constituyó uno de los conceptos centrales de su mensaje institucional.

Villarruel también analizó el impacto de las nuevas tecnologías sobre el trabajo periodístico y señaló que probablemente pocas profesiones se encuentren tan interpeladas por las transformaciones tecnológicas como la comunicación.

Al referirse a los desafíos éticos de esta etapa, mencionó al Papa León XIV y citó su reciente encíclica Magnifica Humanitas. Según expresó, utilizar las herramientas tecnológicas con ética y subordinarlas al bien común constituye uno de los grandes desafíos de esta era.

El Senado y el acceso a la información

En el tramo final de su mensaje, la vicepresidenta abordó la cuestión institucional vinculada al acceso de los periodistas a los espacios públicos y a la información.

"Como Presidente del Senado creo profundamente que las instituciones deben tener las puertas abiertas al periodismo y también a la ciudadanía", afirmó. A partir de esa definición, fijó una postura explícita respecto del funcionamiento de la Cámara Alta y garantizó que quienes cumplen tareas informativas podrán acceder a la institución.

"Por eso, en esta Casa de las Provincias nunca vamos a limitar el acceso de quienes cumplen la tarea de informar", aseguró.

Finalmente, Villarruel sostuvo que el Congreso de la Nación debe continuar siendo un ámbito de pluralidad, diálogo y convivencia democrática, incluso en medio de las diferencias. Con ese mensaje cerró una publicación que, además de reconocer a los trabajadores de prensa en su día, marcó una posición institucional sobre la libertad de expresión, la responsabilidad periodística y el acceso a la información pública.