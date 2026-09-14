El Gobierno puso en marcha la capacitación "Catamarca On-Chain"

En el marco de un profundo proceso de revisión institucional, el gobernador Raúl Jalil puso formalmente en marcha la capacitación "Catamarca On-Chain". El acto inaugural contó con la distinguida presencia y acompañamiento de la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, y del coordinador de la Unidad de Asuntos Estratégicos y Reforma del Estado, Juan Pablo Dusso. Esta iniciativa política y técnica se desarrollará de manera intensiva durante toda la semana, nucleando a equipos técnicos pertenecientes a distintas áreas del Estado provincial con el propósito supremo de analizar y debatir nuevas formas de gobernanza, optimizar la coordinación institucional y planificar políticas públicas rigurosas frente al desafío ineludible de la transformación digital.

Hacia un Modelo de Gestión Integral y Desafíos Tecnológicos

Durante la jornada inaugural de este programa formativo, se delineó con precisión el interrogante central que servirá de brújula y atravesará cada una de las actividades previstas a lo largo de la semana de trabajo. Las autoridades y los equipos técnicos debaten activamente qué significa para la provincia avanzar de manera decidida hacia un modelo de gestión "On-Chain".

En este sentido, se enfatizó que el eje de esta transformación no se agota en una mera discusión técnica sobre herramientas informáticas, sino que debe interpretarse en su justa dimensión como una agenda integral de modernización del Estado y de todas las instituciones que lo integran. La propuesta metodológica diseñada para cada una de las jornadas combina de forma dinámica instancias plenarias con laboratorios de discusión aplicados directamente a casos concretos de la gestión estatal y la gobernanza moderna. Para garantizar la excelencia en los debates, se cuenta con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales, algunos de los cuales intervienen de forma virtual a través de la modalidad on line, dotados de un sistema de traducción de idioma inmediata para facilitar el intercambio fluido de conocimientos.

Cronograma Temático y Objetivos Estratégicos de la Formación

La estructura de la capacitación se encuentra rigurosamente calendarizada, asignando un eje central de discusión para cada jornada de la semana:

Lunes: El centro de la capacitación y las charlas giró en torno a "Comprender la transformación y pensar en una Catamarca On-Chain".

Martes: El debate se concentra en la transición conceptual bajo el lema "De los conceptos a la adopción".

Miércoles: La actividad adoptará la modalidad de un laboratorio aplicado enfocado en "Identidad Digital Verificable".

Jueves: Las deliberaciones girarán en torno al "Registro Único de Beneficiarios Sociales (RUBS)".

Viernes: El cierre de la semana estará dedicado a la "Integración, prioridades y continuidad".

A partir de estos ejes fundamentales, las charlas persiguen objetivos institucionales muy claros: dotar a los equipos de gestión estatal de herramientas sólidas que puedan materializarse tanto en la teoría como en la práctica cotidiana. Esto permitirá a los funcionarios tomar decisiones informadas, poniendo un marcado énfasis en el fortalecimiento institucional y en la generación de confianza de la población respecto de los complejos procesos de innovación tecnológica que impulsa el Estado provincial.