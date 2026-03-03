Villarruel, las internas y respuesta a Milei: "Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar"

La apertura de sesiones ordinarias del Congreso dejó al descubierto una interna que ya no se disimula. La tensión entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente Javier Milei se reavivó con gestos públicos, acusaciones directas y un cruce que se trasladó a las redes sociales.

Tras la chicana del mandatario en pleno discurso y los cuestionamientos provenientes de dirigentes de La Libertad Avanza, la vice respondió con un mensaje contundente desde su cuenta de X, donde aseguró que desde el entorno presidencial buscan forzar su salida.

"Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno. Slds", escribió en la madrugada, en respuesta a un usuario que le había pedido que dejara el cargo con el mensaje: "Renunciá mientras te quede algo de dignidad, la jubilación de privilegio la tenés asegurada".

Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno. Slds — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 3, 2026

Un saludo frío y acusaciones en el recinto

El episodio que volvió a exponer la fractura interna tuvo su primer gesto en la explanada del Congreso. Allí, el Presidente, escoltado por su hermana Karina, saludó a Villarruel con frialdad. Apenas le tendió la mano, sin gestos ni palabras, en una escena que marcó distancia antes incluso del inicio formal de la ceremonia.

Durante el discurso, la tensión escaló. Milei acusó a su vicepresidenta de querer quedarse con "el sillón de Rivadavia", una expresión que profundizó el enfrentamiento político y personal entre ambos. La referencia directa en el recinto legislativo dejó en evidencia que el conflicto ya no se limita a diferencias internas, sino que se expresa públicamente.

La jornada del domingo, que debía marcar el inicio formal del período legislativo, terminó convertida en un escenario de exposición de la disputa que atraviesa la fórmula presidencial.

El cruce con Luis Petri y la acusación por IOSFA

La controversia no quedó circunscripta al Congreso. Este lunes, el diputado y ex ministro de Defensa Luis Petri acusó a Villarruel de haber "apostado al fracaso del Gobierno" y de haberse ofrecido "para ser una alternativa siendo parte" no solo de la gestión de Milei sino también de la "sucesión presidencial".

Villarruel recogió esas declaraciones realizadas en el canal TN y respondió con dureza en redes sociales. "Antes de divagar y comentar como una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias", lanzó.

La vicepresidenta apuntó así contra la situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). Según un crítico paper que circuló el año pasado en ámbitos castrenses, antes de que Petri dejara el cargo, la obra social acumuló en 17 meses del gobierno de Milei un déficit que:

Superó los 160.000 millones de pesos.

Registró un colapso generalizado de prestaciones.

Presentó demoras en reintegros.

Evidenció un abandono de los afiliados.

El señalamiento incorporó un componente técnico y financiero a la disputa política, ampliando el eje del enfrentamiento más allá de la interna partidaria.

Nuevas acusaciones y escalada verbal

Tras ese primer intercambio, Villarruel volvió a cargar contra el diputado mendocino con un nuevo mensaje. "A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas", escribió.

La respuesta no hizo más que intensificar el conflicto. Lejos de desescalar la discusión, Petri volvió a la carga con una acusación directa: "Yo te conozco por golpista", y volvió a compartir el fragmento de la entrevista a TN con sus críticas a la vicepresidenta.

De este modo, la interna entre Milei y Villarruel, expuesta inicialmente por un saludo frío y una chicana en el discurso de apertura de sesiones, derivó en un enfrentamiento público que involucra también a dirigentes de La Libertad Avanza y reabre cuestionamientos cruzados sobre la gestión y la conducción política.

Mientras la vicepresidenta reafirma que ocupará su cargo "con honestidad" hasta el 10/12/27, el conflicto interno se mantiene abierto y trasladado al terreno público, con acusaciones que combinan reproches políticos, referencias institucionales y señalamientos sobre la administración de organismos sensibles.