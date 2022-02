Volver a la Escuela: docentes reclaman el pago y desmienten a la Ministra de Educación

Un grupo de docentes, asistentes sociales y trabajadores sociales que fueron designados para trabajar durante el operativo "Volver a la Escuela Catamarca" reclaman el pago de 2 meses y desmienten a la ministra de Educación Andrea Centurión, quien en declaraciones a medios locales, dijo que el trabajo de territorio comenzó el 20 de enero último. Advierten además que de que no haber novedades realizarán una marcha pacífica.

"El lanzamiento del programa fue el 8 de enero, antes de esa fecha se nos convocó a todos a una especie de capacitación. Durante los cursos virtuales, una de las referentes del programa Carolina Castillo comunicó a todos que debíamos estar conectados y que partir del 4 de enero comenzaba nuestro trabajo. Ahora la Ministra (de Educación) muy fresca sale a decir que los docentes y asistentes sociales comenzamos a trabajar el 20 enero, está faltando a la verdad, tenemos los registros y podemos respaldar los que decimos. Nosotros todos; docentes y asistentes sociales comenzamos a prestar servicio el 4 de enero, es decir que el próximo 4 marzo vamos a cumplir 2 meses de trabajo y no vimos un solo peso. Si no pagan los dos meses que tenemos trabajados, vamos a salir a la calle, hay un grupo de docentes que planteó la idea de escribirle una carta al Presidente (Alberto Fernández) sabemos que los fondos son de Nación, quizás él pueda darnos una respuesta. En otras provincias, ya pagaron el mes de enero y aquí es un desastre se quieren quedar con nuestra plata y no lo vamos a permitir", manifestó uno de los docentes que se comunicó con LA UNION para contar lo que estaría sucediendo.

En ese contexto de declaraciones, los docentes reclamaron que una sola vez, la primera semana de enero se les entregó una bolsa con tres (3) barbijos y que luego de forma progresiva fueron entregando remeras. Comentaron, que el personal que participó el 8 de enero del lanzamiento del Programa fueron los primeros en recibir remeras y que el resto trabajó con ropa particular y que unos pocos tenían credencial para exhibir al momento de realizar el relevamientos de datos en los domicilios de los estudiantes.

Por otra parte, los asistentes y trabajadores sociales también expresaron a este medio su preocupación por la falta de pago, denunciaron además que los obligaron a inscribirse en el monotributo ocasionándoles un gasto para poder cumplir con dicho trámite.

Según revelaron los damnificados, la suma prometida en principio habría sido de 35 mil pesos por mes para los docentes y luego que bajo a 25 mil pesos. En el caso de los asistentes y trabajadores sociales la suma comprometida por las autoridades de Educación habría sido de 30 mil pesos, que al igual que los docentes tampoco lograron cobrar un peso hasta fecha.

"Nosotros estamos en igual condiciones que los profesores o docentes, es más creo que estamos peor. Porque tuvimos que gastar para poder inscribirnos como monotributista, cualquiera que desee puede ir y averiguar el gasto que eso significa. La promesa desde el principio fue mes trabajado mes pagado y ya estamos a días de cumplir los dos meses trabajados", dijo una de las trabajadoras sociales.