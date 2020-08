Walter Arévalo se presentó ante la Justicia

El secretario general del SOEM, Walter Arévalo se presentó este viernes, convocado por la Fiscalia de Instrucción Nº 1, a cargo de Federico Maturano, luego de ser imputado por impedir la circulación de personas y afectar el transporte público por los cortes de calle que realizó el gremio en los últimos días en el centro catamarqueño.

Con un barbijo y sin ningún abogado, el gremialista entró alrededor de las 16 horas directo al edificio judicial de la calle Junín. Luego, habló brevemente con la prensa. Arévalo aclaró que la denuncia "me la hicieron a mí, como Walter Arévalo, no como secretario general del sindicato", y por eso decidió no presentarse con acompañado de un abogado para no "utilizar ningún recurso del gremio". "Como el Estado me denunció que el Estado me reprecente".

Sobre las quejas de los vecinos por las protestas, Arévalo sostuvo que "siempre las hubo", y que "no hay una ley en contra de las protestas", y que las medidas de fuerza "se hacen para que quien genere un conflicto llame al diálogo y lo solucione". "Yo defiendo los intereses de mis compañeros. Si al intendente le interesa que muchos comerciantes hoy se ven afectados por las movilizaciones del SOEM que llame al diálogo. Eso es lo que solicitamos", agregó.

Sobre el final, habló acerca de la polémica que surgió entorno a los trabajadores que marcharon llevando ataúdes de cartón, uno de ellos con el nombre del intendente Gustavo Saadi, y expresó: "Se dice que solo el artista entiende su arte, y la expresión que quiso hacer el compañero es sobre los 36 despedidos que están muertos porque no tienen para comer".