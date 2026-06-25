YMAD: "El desarrollo minero debe quedar en Catamarca"

El presidente de YMAD, Fernando Jalil, puso en relieve el impacto que la empresa minera genera en materia de empleo y desarrollo regional al destacar que más del 80% de sus trabajadores provienen de las localidades cercanas al yacimiento Farallón Negro. La afirmación fue realizada durante una entrevista concedida al programa Minería Federal, donde el titular de la compañía repasó los principales lineamientos de la gestión que conduce desde 2020.

En ese marco, Jalil sostuvo que la generación de oportunidades laborales para los catamarqueños constituye uno de los objetivos centrales de la administración que encabeza. La política de incorporación de mano de obra local se presenta como uno de los ejes estratégicos de la empresa, con un fuerte enfoque en garantizar que los beneficios derivados de la actividad minera permanezcan dentro de la provincia.

Actualmente, YMAD cuenta con aproximadamente 600 trabajadores, de los cuales el 93% son catamarqueños. A su vez, la composición de la planta laboral refleja una marcada presencia de habitantes de las comunidades cercanas a la operación minera, ya que más de ocho de cada diez empleados pertenecen a localidades ubicadas dentro del área de influencia directa del yacimiento Farallón Negro.

"Estamos convencidos de que el desarrollo producido por la minería tiene que quedar en Catamarca, tanto en el recurso humano como en los proveedores", afirmó Fernando Jalil al explicar la visión que guía la política de contratación de la empresa.

El fortalecimiento de los proveedores locales

Además de la incorporación de trabajadores catamarqueños, la empresa impulsa una política de contratación orientada a priorizar la participación de firmas radicadas en la provincia para la prestación de distintos servicios.

Según explicó Jalil, esta decisión busca fortalecer el entramado productivo provincial y generar nuevas oportunidades económicas vinculadas directamente con la actividad minera. La estrategia apunta a que el crecimiento de la empresa también tenga impacto sobre otros sectores de la economía local mediante la participación de proveedores de Catamarca.

De esta manera, el desarrollo de la actividad minera no se limita exclusivamente a la generación de puestos de trabajo directos, sino que también procura ampliar las posibilidades de crecimiento para empresas locales que forman parte de la cadena de valor.

Capacitación y crecimiento profesional de los recursos humanos

Otro de los aspectos destacados por el presidente de YMAD es el proceso de profesionalización que atraviesa la empresa. En ese sentido, señaló que uno de los hechos más representativos de este cambio es que, por primera vez, la superintendencia de mina está a cargo de un profesional oriundo de Belén.

Para Jalil, esta situación constituye un reflejo del crecimiento alcanzado por los cuadros técnicos locales dentro de la compañía y representa un avance en el objetivo de incrementar la participación de profesionales catamarqueños en funciones estratégicas.

El titular de YMAD recordó además que, cuando asumió la conducción de la empresa en 2020, diversas áreas estratégicas estaban ocupadas por profesionales provenientes de otras provincias. Desde entonces, explicó, la gestión trabaja para fortalecer la presencia de recursos humanos locales en puestos de responsabilidad, promoviendo el desarrollo de capacidades técnicas dentro de Catamarca.

La formación como herramienta para el futuro de la minería

Con el propósito de acompañar ese proceso de crecimiento profesional, la empresa mantiene convenios con la Universidad Nacional de Catamarca y con otras instituciones educativas del interior provincial.

Estos acuerdos tienen como finalidad promover la formación técnica y profesional de jóvenes interesados en incorporarse a la actividad minera, generando condiciones para que puedan acceder a nuevas oportunidades laborales dentro del sector.

En ese contexto, Fernando Jalil remarcó la importancia de la capacitación permanente y realizó un llamado a quienes buscan desarrollarse profesionalmente en la industria.

"Lo que pido firmemente es que la gente se capacite, estudie y se perfeccione. Las empresas proveedoras mineras necesitan cada vez más profesionales y mano de obra calificada", expresó.

La capacitación aparece así como un componente fundamental dentro del esquema impulsado por la empresa, tanto para responder a las necesidades actuales de la actividad como para fortalecer el crecimiento futuro de los recursos humanos de la provincia.

Producción, continuidad operativa y desarrollo regional

Junto con los indicadores vinculados al empleo y la formación, Jalil destacó la situación productiva que atraviesa YMAD.

Actualmente, la empresa opera el yacimiento Farallón Negro, donde produce más de 60 kilos de oro equivalente por mes entre oro y plata. De acuerdo con lo señalado por el presidente de la compañía, uno de los logros recientes consiste en haber conseguido extender la vida útil de la mina por al menos 13 años más, garantizando la continuidad de la operación durante ese período.

La consolidación productiva se presenta, según explicó, como un elemento que acompaña el proceso de fortalecimiento institucional y económico de la empresa.

Una empresa orientada al desarrollo de Catamarca

Fernando Jalil sostuvo que la consolidación económica e institucional alcanzada por YMAD durante los últimos años permite actualmente a la empresa avanzar sobre distintos frentes de desarrollo.

Entre los principales resultados mencionados se destacan:

Aproximadamente 600 trabajadores integran actualmente la empresa.

El 93% del personal es catamarqueño.

Más del 80% de los empleados pertenece a localidades cercanas al yacimiento Farallón Negro.

Se prioriza la contratación de proveedores locales para fortalecer el entramado productivo provincial.

La superintendencia de mina está, por primera vez, a cargo de un profesional oriundo de Belén.

Existen convenios con la Universidad Nacional de Catamarca y otras instituciones educativas para impulsar la formación técnica y profesional.

El yacimiento Farallón Negro produce más de 60 kilos de oro equivalente por mes entre oro y plata.

La vida útil de la mina fue extendida por al menos 13 años más.

Según manifestó el presidente de la empresa, este escenario permite distribuir utilidades, sostener inversiones y fortalecer el aporte de YMAD al desarrollo de las comunidades catamarqueñas, consolidando una estrategia basada en la generación de empleo local, el fortalecimiento de proveedores provinciales y la formación de recursos humanos como pilares del crecimiento de la actividad minera en Catamarca.