Zenteno apuntó contra los gremialistas: "No pueden paralizar un municipio por intereses políticos"

El conflicto entre los trabajadores municipales nucleados en el SOEM Valle Viejo y las autoridades comunales continúa sin una resolución a la vista, profundizando un escenario de tensión institucional que ya atraviesa su tercera jornada consecutiva de paro por tiempo indeterminado.

La medida de fuerza, que se cumple este viernes como parte del tercer día de interrupción de actividades, fue dispuesta por el gremio en el marco de un reclamo que incluye una recomposición salarial del 30%, además de otros puntos que no fueron detallados en la información base, pero que forman parte del marco general de la protesta.

En este contexto de paralización de actividades, la discusión dejó de ser únicamente salarial para transformarse en un cruce más amplio sobre la administración municipal, la responsabilidad de gestión y la interpretación del contexto económico.

El comunicado de Susana Zenteno

Frente a la continuidad del paro, la intendenta Susana Zenteno difundió un comunicado oficial en el que expone la postura del Municipio de Valle Viejo. En el texto, la jefa comunal inicia reconociendo el derecho de los trabajadores a expresar sus reclamos, aunque inmediatamente introduce una advertencia sobre el impacto institucional de las medidas.

Según el comunicado, desde el Municipio se "entiende y respeta el derecho de los trabajadores a plantear sus inquietudes y reclamos", pero se enfatiza que los intereses partidarios o sectoriales no deben afectar la gestión municipal ni la prestación de servicios esenciales para la comunidad.

En ese sentido, Zenteno sostiene que no puede "someterse a toda una comunidad" ni paralizar el funcionamiento del municipio por decisiones atribuidas a "un grupo reducido de dirigentes políticos disfrazados de gremialistas", a quienes acusa de desconocer el complejo contexto económico que atraviesan los gobiernos locales.

Contexto económico y coparticipación

El comunicado también sitúa el conflicto dentro de un marco económico adverso. Se afirma que Valle Viejo no es una isla dentro de la provincia, sino uno de los centros urbanos más importantes de Catamarca, y que el municipio viene enfrentando desde enero y febrero una significativa caída de los recursos coparticipables, lo que impactó directamente en las finanzas locales.

Este punto es central en la argumentación oficial, ya que se utiliza para explicar las limitaciones presupuestarias actuales y el margen de maniobra reducido para nuevas recomposiciones salariales inmediatas.

Acuerdos salariales previos y cronograma de cumplimiento

Otro de los ejes del comunicado de Zenteno está vinculado a la existencia de acuerdos previos con la representación gremial. Según lo expresado, en abril se alcanzó un entendimiento salarial que incluyó un cronograma de incrementos y revisiones ya pactado entre las partes.

El detalle del acuerdo es el siguiente:

Abril: se firma el acuerdo salarial con cronograma de incrementos y revisión.

se firma el acuerdo salarial con cronograma de incrementos y revisión. Mayo: se abona la primera cuota del aumento.

se abona la primera cuota del aumento. Mes en curso: se prevé la liquidación de la segunda cuota en los haberes.

se prevé la liquidación de la segunda cuota en los haberes. Agosto: se establece una nueva reunión entre las partes para evaluar la evolución de variables económicas y salariales.

Desde la administración municipal se remarca que estos compromisos fueron cumplidos en los términos acordados, como parte de una política de previsibilidad en la gestión de los salarios.

Gestión municipal, servicios y continuidad institucional

Zenteno también enfatiza que la gestión municipal continuará trabajando con responsabilidad institucional, asegurando tres pilares centrales:

Pago de salarios municipales.

Prestación de servicios a la comunidad.

Ejecución de políticas públicas en el territorio.

El mensaje insiste en que estas acciones se sostendrán priorizando el diálogo y el cumplimiento de acuerdos, además del bienestar general de la comunidad por encima de intereses sectoriales o políticos.

El punto crítico: el medio aguinaldo y la tensión del calendario

Uno de los elementos más sensibles del comunicado es la referencia al contexto temporal del conflicto. La intendenta señala que resulta "llamativo" que el reclamo se intensifique cuando el municipio enfrenta una de las mayores obligaciones financieras del año: el pago del medio aguinaldo.

En ese sentido, se plantea que no existen antecedentes de que una discusión paritaria se impulse en un momento de estas características, en el que las administraciones locales deben realizar un esfuerzo significativo para cumplir con sus compromisos salariales.

A pesar de ello, el comunicado sostiene que la gestión ha demostrado responsabilidad y previsibilidad, cumpliendo tanto con los haberes como con los incrementos comprometidos previamente.