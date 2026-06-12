Revés para Toviggino: ordenan que la causa por la mansión vinculada a la AFA vuelva a CABA

Un nuevo capítulo judicial se abrió tras la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó el planteo presentado por los dos presuntos testaferros de Pablo Toviggino. Con esta decisión, se confirmó que el expediente continuará su trámite en la órbita del fuero Penal Económico.

El caso investiga si una lujosa mansión ubicada en Pilar fue adquirida con fondos provenientes de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). La resolución constituye un revés para la estrategia judicial impulsada por los titulares formales de la propiedad, Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quienes habían solicitado la suspensión del trámite vinculado a la competencia del expediente hasta que se pronunciara la Corte Suprema.

Sin embargo, el máximo tribunal penal federal consideró inadmisible el recurso presentado y dejó firme su decisión previa: el conflicto de competencia deberá ser resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

El eje de la investigación: una presunta trama financiera

Los fiscales sostienen que la causa excede ampliamente la simple compra de un inmueble. Según su hipótesis, la investigación busca determinar la existencia de una presunta trama de sociedades, movimientos de dinero y operaciones financieras vinculadas al entorno de dirigentes de la AFA.

El expediente, que ya pasó por tres jueces distintos desde su inicio, analiza si el predio de Villa Rosa, en el partido de Pilar, pertenece en realidad a dirigentes del fútbol argentino y habría sido adquirido mediante maniobras de lavado de activos.

Dentro de este complejo entramado, los investigadores ponen especial atención en la estructura societaria y en los flujos de fondos asociados al entorno de la AFA, que podrían haber sido utilizados para canalizar la adquisición de bienes de alto valor.

La propiedad en Villa Rosa: lujo, bienes y una tasación millonaria

El foco principal de la investigación está puesto sobre una quinta ubicada en Villa Rosa, atribuida a Pablo Toviggino, considerado uno de los hombres de mayor confianza del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

El inmueble presenta características de alto nivel de ostentación, entre las que se incluyen:

Helipuerto

Caballerizas

Flota de autos de colección valuados en más de 3 millones de dólares

Según consta en el expediente judicial, la propiedad fue adquirida en mayo de 2024 por un valor declarado de US$ 1,8 millones. No obstante, una tasación oficial incorporada a la causa estimó que su valor real podría ascender a aproximadamente US$ 17 millones.

Esta diferencia sustancial entre el valor declarado y el estimado es uno de los elementos centrales que analizan los investigadores en el marco de la causa.

Testaferros, sociedades y movimientos bajo la lupa

La investigación también apunta a determinar si la compra del inmueble se realizó mediante una estructura de supuestos testaferros vinculados a Toviggino. Entre los nombres mencionados figuran Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, ambos titulares formales de la propiedad.

En el expediente se incorporaron distintos elementos que refuerzan las líneas de investigación:

Registros de visitas al inmueble

Movimientos societarios vinculados a la firma Real Central SRL

Documentación relacionada con operaciones financieras

Uso de una tarjeta corporativa de la AFA por parte de Luciano Pantano para distintos gastos

Además, se detectaron registros de personas identificadas como visitantes frecuentes de la mansión, entre ellas Máximo Toviggino, hijo del tesorero de la entidad.

El origen de la causa y su expansión investigativa

La causa se originó a partir de una denuncia presentada el 1 de diciembre de 2025 por Elisa Carrió, Juan del Gaiso y Matías Yofe. En aquella presentación se denunció un presunto esquema de lavado de activos relacionado con la compra de propiedades, vehículos, caballos árabes y otros bienes de alto valor vinculados a dirigentes de la AFA.

Desde entonces, la investigación no se ha limitado a la propiedad de Villa Rosa, sino que se ha ampliado hacia un universo más complejo de bienes y operaciones financieras, que incluye activos de alto valor y posibles estructuras de intermediación.

Un expediente en evolución judicial constante

Con el rechazo del último planteo y la confirmación de que la causa continuará en el fuero Penal Económico, el expediente entra en una nueva etapa de definición procesal. La disputa sobre la competencia judicial queda ahora en manos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, mientras la investigación sigue profundizando en la presunta trama financiera que rodea a la propiedad de Pilar.

El caso, atravesado por múltiples actores, cambios de jurisdicción y un creciente volumen de prueba documental, continúa expandiéndose en torno a una pregunta central que atraviesa toda la investigación: si la mansión de Villa Rosa fue efectivamente adquirida con fondos vinculados a la AFA mediante un esquema de maniobras de lavado de activos.