Restablecen el paso en la Ruta Nacional 40 tras intensas labores de despeje

La conectividad vial en el departamento de Santa María, provincia de Catamarca, ha dado un paso decisivo hacia la normalización. Vialidad Nacional ha informado oficialmente que se restituyó la transitabilidad por la Ruta Nacional 40, devolviendo el flujo vehicular a un corredor vital para la región. Las tareas se concentraron específicamente en el tramo que une las localidades de Las Abritas y San José, donde las contingencias climáticas habían afectado la seguridad del camino.

Estado actual de la calzada y precauciones

A pesar de la apertura, la situación requiere extrema prudencia por parte de los conductores. Según el reporte técnico, el tránsito en algunos badenes se realiza actualmente por media calzada. Esta medida busca garantizar la seguridad mientras se terminan de acondicionar los sectores más críticos.

Los puntos clave para los usuarios son:

Zona de intervención: Tramo entre Las Abritas y San José.

Tramo entre Las Abritas y San José. Condición de paso: Circulación por media calzada en sectores de badenes.

Circulación por media calzada en sectores de badenes. Riesgos presentes: Presencia de barro y material de arrastre acumulado sobre la cinta asfáltica.

Labores de mantenimiento en curso

El despliegue operativo no ha finalizado. El personal y los equipos de la Sobrestantía Santa María mantienen una presencia activa en el terreno. Las cuadrillas continúan ejecutando tareas de limpieza y despeje de calzada, enfocadas en remover los sedimentos que el material de arrastre depositó en la ruta.

Ante esta situación, el organismo solicita a los usuarios reducir la velocidad de manera preventiva y, fundamentalmente, respetar las señales de obra instaladas de forma provisoria. La integridad de los trabajadores y de los propios viajeros depende estrictamente del cumplimiento de estas directivas de seguridad vial.