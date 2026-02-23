Fortalecimiento de la Salud Escolar: operativo de controles y libreta sanitaria en la Capital

Ante el inicio de un nuevo año escolar, el Ministerio de Salud ha emitido un recordatorio fundamental sobre la disponibilidad de servicios en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la Capital. El objetivo central del equipo de salud es subrayar la importancia de realizar los controles anuales estipulados en la libreta sanitaria, una medida clave para el seguimiento del bienestar de los menores.

Esta iniciativa busca, además, evitar el congestionamiento que suele producirse en los operativos especiales. Para ello, se insta a la comunidad a utilizar la red de centros fijos que cuentan con la capacidad técnica y profesional para el llenado de la documentación requerida.

Centros habilitados y especialidades

La cobertura se distribuye en puntos estratégicos para facilitar el acceso a los controles. Los establecimientos designados que cuentan con las especialidades necesarias para completar las libretas sanitarias son:

CAPS Edgardo Acuña

CAPS Carlos Bravo

CAPS Valle Chico

Hospital Dermidio Herrera (ubicado en Villa Dolores)

En el caso específico del Hospital Dermidio Herrera, la oferta prestacional es amplia y se divide por franjas horarias para optimizar la atención:

Desde las 7 horas: Pediatría, cardiología, oftalmología, odontología y laboratorio.

Pediatría, cardiología, oftalmología, odontología y laboratorio. A partir de las 14 horas: Pediatría, cardiólogo y odontólogo.

Horarios y requisitos de atención

Para garantizar una gestión eficiente del tiempo, las autoridades sanitarias solicitan a los interesados concurrir en los rangos horarios establecidos de 8 a 11:30 y de 14 a 17:30 horas.

Es de suma importancia que la comunidad tenga en cuenta que los turnos son limitados en todos los centros mencionados. Por este motivo, la recomendación oficial es concurrir a primera hora en ambos turnos. Asimismo, es un requisito indispensable presentar la Libreta Sanitaria de él o la menor al momento de la consulta para registrar formalmente los avances en su estado de salud.