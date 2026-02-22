Alerta en Ruta 120: accesos cortados por la crecida del río

La fuerte crecida del Río Paclín ha obligado a las autoridades viales a intervenir de manera urgente sobre la infraestructura de la zona este de la provincia. Debido al notable incremento del nivel de agua, se determinó el bloqueo total de los ingresos que conectan la Ruta Provincial N°120 con tres poblaciones clave, una medida preventiva destinada a evitar accidentes ante la inestabilidad de la calzada y la fuerza de la corriente.

Localidades afectadas y puntos de bloqueo

El operativo de corte se concentra en accesos específicos donde el agua ha ganado terreno sobre la superficie de rodamiento. Según el reporte oficial, los sectores que permanecen intransitables son los siguientes:

Acceso a Palo Labrado: Inhabilitado sobre la Ruta Provincial N°120.

Inhabilitado sobre la Ruta Provincial N°120. Acceso a la localidad de Amadores: Ingreso restringido por anegamiento.

Ingreso restringido por anegamiento. Acceso a la localidad de La Bajada: Corte total por seguridad vial.

Estado actual de la Ruta Provincial N°120

A pesar de los bloqueos en las entradas a los pueblos mencionados, el cuerpo principal de la Ruta Provincial N°120 aún mantiene un esquema de circulación parcial. Actualmente, el tramo que se encuentra transitable es el que conecta El Portezuelo con La Merced. No obstante, el tránsito en esta zona debe realizarse con extrema precaución, ya que la situación hídrica es monitoreada minuto a minuto ante posibles nuevos desbordes.

Recomendaciones de seguridad para conductores

Ante la persistencia de la crecida, se ha emitido un pedido urgente a la comunidad para evitar desenlaces fatales. Las reglas de tránsito en la zona se han endurecido bajo las siguientes premisas técnicas: