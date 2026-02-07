Sábado en ascenso: Catamarca se prepara para una jornada de calor y viento

Este sábado 7 de febrero, la ciudad de Catamarca vivirá una jornada marcada por el rigor del estío y una estabilidad atmosférica absoluta. De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, se espera un comportamiento climático donde el aumento paulatino de la temperatura definirá el ritmo de los ciudadanos en la Capital, consolidando un escenario típico de la temporada estival en la región.

El inicio de este sábado ya presentaba un ambiente templado con una temperatura mínima de 24°C, estableciendo la base para lo que será una escalada térmica a lo largo de las horas. Según el reporte oficial, el termómetro continuará en ascenso hasta alcanzar una máxima de 32°C, lo que generará una tarde de calor intenso. Este fenómeno se verá potenciado por un cielo mayormente despejado que se mantendrá sin variaciones durante todo el día, permitiendo que la radiación solar impacte de manera directa sin la mediación de nubosidad significativa.

En cuanto a las probabilidades de inestabilidad, las autoridades han confirmado que no se prevén precipitaciones, por lo que la jornada transcurrirá sin probabilidad de lluvias. Esta sequedad ambiental se verá complementada hacia la tarde por la irrupción del viento noreste, un componente que aportará dinamismo a la masa de aire. Se espera que la intensidad de estas corrientes oscile entre los 30 y 50 km/h, una velocidad que tiene el potencial de generar ráfagas moderadas hacia el final del día, convirtiéndose en el factor climático más destacado tras el cese del pico máximo de calor.