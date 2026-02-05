Apagón masivo: falla en alta tensión dejó sin luz al oeste provincial

Una falla crítica en el sistema de transporte de energía eléctrica de alta tensión generó este miércoles un apagón masivo que afectó a gran parte del oeste provincial. El incidente técnico tuvo su origen fuera de los límites locales, específicamente en la vecina provincia de Tucumán, donde la salida de servicio de una infraestructura clave desencadenó un efecto dominó sobre la red regional de suministro.

La falla se localizó inicialmente en la línea de alta tensión Aguas Blancas-Independencia, y al quedar fuera de operatividad este tramo estratégico, se produjo de forma inmediata una sobrecarga de potencia que impactó directamente sobre la línea de alta tensión Villa Quinteros-Andalgalá, la cual es vital para el abastecimiento eléctrico de las localidades del oeste.

Como consecuencia directa de esta inestabilidad en el transporte de energía, se interrumpió el suministro eléctrico en diversas zonas, provocando serios inconvenientes en hogares, comercios y servicios esenciales. La falta de energía paralizó las actividades cotidianas y comerciales durante el tiempo que duró la contingencia, afectando la normalidad del sector productivo y la vida diaria de los habitantes de la región.

Respuesta técnica y normalización del servicio

Para abordar la emergencia y mitigar los daños, se han desplegado de inmediato diversas cuadrillas de intervención especializada. Los técnicos del sistema eléctrico se encuentran trabajando activamente para maniobrar la red y normalizar el suministro de manera segura en cada uno de los puntos afectados. Al mismo tiempo, se han iniciado las tareas de investigación técnica para determinar las causas exactas de la falla en el tramo Aguas Blancas-Independencia que originó el colapso inicial.

Asimismo, las autoridades mantienen un monitoreo de carga constante sobre la estabilidad de la línea Villa Quinteros-Andalgalá con el objetivo de evitar nuevas salidas de servicio por sobreesfuerzo eléctrico derivado de la avería original. El evento subraya la vulnerabilidad de la interconexión regional ante fallas en puntos estratégicos del transporte de alta tensión, por lo que los equipos técnicos continúan con las labores de reparación y diagnóstico para asegurar la estabilidad total del flujo eléctrico en las localidades damnificadas del oeste provincial.