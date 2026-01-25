Alerta en la Ruta Provincial N°1

La red vial de la provincia enfrenta una noche de vigilancia y atención prioritaria. Según el último reporte oficial emitido en la actualización de las 21:00 horas, las condiciones de circulación en uno de los corredores clave para la conectividad regional se han visto alteradas por contingencias naturales que demandan la intervención inmediata de los organismos de seguridad y mantenimiento.

El foco de atención se sitúa específicamente sobre la Ruta Provincial N°1. De acuerdo con la información suministrada por los organismos competentes, el trayecto comprendido entre las localidades de Las Chacritas y Singuil presenta una operatividad condicionada. Si bien la ruta no se encuentra clausurada de forma total, su estado actual se define como transitable con precaución.

La causa principal de esta advertencia es la presencia de derrumbes en el sector. Estos eventos, que suelen depositar material rocoso y sedimentos sobre la cinta asfáltica o las banquinas, representan un riesgo latente para la seguridad vial, especialmente en horarios nocturnos donde la visibilidad se reduce drásticamente.

Operativo de limpieza y recomendaciones de seguridad

Ante la emergencia detectada a las 21:00 horas, se ha confirmado que el personal Vial ya ha sido debidamente notificado y se prepara para actuar sobre el terreno. Las directivas oficiales indican que los equipos técnicos e infraestructura de maquinaria iniciarán las tareas de limpieza en el sector a la brevedad posible, con el objetivo de restituir la plena normalidad y seguridad en la circulación.

Mientras se aguarda el despliegue de las cuadrillas y el despeje total de los obstáculos, se recomienda circular con extrema precaución.