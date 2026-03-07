EC SAPEM solicita un incremento del 7% ante la presión inflacionaria

La estructura tarifaria de la energía eléctrica en la provincia de Catamarca se encamina hacia una nueva revisión. La empresa Energía Catamarca SAPEM (EC SAPEM) ha formalizado un pedido de actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), argumentando la necesidad de contrarrestar el impacto inflacionario acumulado desde la última revisión tarifaria, concretada el 8 de abril de 2025. Este requerimiento, que será el eje central de una audiencia pública que tendrá lugar el próximo lunes 9 de marzo en el Cine Teatro Catamarca, se traduce en una propuesta de ajuste que tendría un impacto final del 7% en la factura que abonan los usuarios residenciales y comerciales de toda la provincia.

El contexto económico y el cálculo del ajuste

La empresa ha fundamentado su solicitud en un análisis del contexto macroeconómico nacional. Según la información oficial presentada, la inflación interanual registrada hasta enero de 2026 alcanzó el 32,4%, observándose una marcada aceleración en los registros de precios correspondientes a los meses de enero y febrero de este mismo año. Ante este escenario, EC SAPEM propone un incremento del 27,83% específicamente sobre el componente del Valor Agregado de Distribución (VAD).

Desde la compañía se ha definido al VAD como el componente de la tarifa final de energía eléctrica destinado a cubrir los costos operativos necesarios para el abastecimiento del servicio en todo el territorio provincial. Estos fondos recaudados a través de dicho ítem son los que permiten afrontar el pago de salarios del personal, la adquisición de combustibles y la compra de insumos técnicos esenciales para sostener y, eventualmente, mejorar la calidad del sistema eléctrico provincial.

Análisis del impacto en el usuario residencial

Para dimensionar el efecto que tendría este ajuste en la economía familiar, la empresa presentó un caso testigo que abarca a la gran mayoría de sus clientes. Se estima que el 92% de los usuarios de EC SAPEM corresponden a la categoría residencial con un consumo promedio de 300 kWh mensuales.

El esquema comparativo propuesto es el siguiente:

Situación actual: El usuario residencial abona, en concepto de VAD, un monto de $12.012, lo cual forma parte de una factura total de $67.822.

El usuario residencial abona, en concepto de VAD, un monto de $12.012, lo cual forma parte de una factura total de $67.822. Proyección con el aumento: Tras la aplicación del ajuste del 27,83% sobre el VAD, el cargo por este concepto ascendería a $15.354.

Tras la aplicación del ajuste del 27,83% sobre el VAD, el cargo por este concepto ascendería a $15.354. Impacto final: La boleta total del usuario pasaría a ser de $72.340, representando una diferencia neta en el VAD de $3.342.

Trámite administrativo y emergencia eléctrica

El proceso de actualización tarifaria se desarrolla bajo un marco institucional específico. Dado que el Gobierno provincial ha declarado la Emergencia Eléctrica, existe un procedimiento administrativo definido para validar esta solicitud tras el debate ciudadano.

Una vez concluida la audiencia pública que se llevará a cabo en el Cine Teatro Catamarca, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia contará con un plazo de cinco días hábiles para formalizar, mediante la normativa correspondiente, el aumento propuesto por la empresa. De esta manera, el Ejecutivo provincial deberá definir la implementación de este incremento del 7% en la factura final, bajo la premisa de garantizar la continuidad de los servicios de mantenimiento y operación del sistema eléctrico catamarqueño en un contexto de persistente inestabilidad de precios.